Johnny Depp żali się w mediach: Hollywood mnie bojkotuje

Od kilku lat trwa istna batalia sądowa pomiędzy Johnnym Deppem a jego byłą żoną Amber Heard, która oskarża go o przemoc psychiczną i fizyczną. The Sun okrzyknęło nawet Deppa „damskim bokserem”. I Choć byłe partnerki gwiazdora – Vanessa Paradis i Wynona Ryder broniły go w sądzie, mówiąc, że nigdy nie stosował wobec nich przemocy i zawsze był opiekuńczy i czuły, to skutki oskarżeń Heard, Depp wciąż ciążą na jego wizerunku.

MGM nie chce wydać filmu z Deppem?

Najnowszy film z udziałem gwiazdora „Minamata” wciąż nie został wydany w USA. Jego reżyser twierdzi, że firma MGM zakopuje film z powodu nierozwiązanych kwestii prawnych Deppa, zaś sam MGM mówi, że film jest w harmonogramie przyszłych premier, tylko nie ustalono jeszcze daty. Film opowiada prawdziwą historię fotografa, który trafia do japońskiej miejscowości Minamata, której mieszkańcy od lat chorują i umierają id jedzenia ryb skażonych rtęcią z fabryki korporacji, która lekceważy zasady bezpieczeństwa.

Johnny Depp: Hollywood mnie bojkotuje

Depp nie rozumie, dlaczego film, który opowiada historię ważną dla tak wielu osób, jest bojkotowany w Stanach Zjednoczonych ze względu na problemy osobiste aktora. – Popatrzyliśmy tym ludziom w oczy i obiecaliśmy, że film będzie pełen szacunku, że nie będzie nikogo wyzyskiwać. Uważam, że my dotrzymaliśmy naszej części umowy, ale ci, którzy przybyli później też powinni. I dlaczego tak się stało? Przez to, że Hollywood mnie bojkotuje? Przez jednego mężczyznę, aktora, który jest w nieprzyjemnej i bałaganiarskiej sytuacji przez ostatnich kilka lat? – pytał w wywiadzie aktor.

