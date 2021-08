Maryla Rodowicz. Sprawdźcie, czego nie wiecie o królowej polskiej estrady

W przyszłym roku Maryla Rodowicz obchodzić będzie 60-lecie swojej kariery artystycznej. Jej utwory, takie jak „Małgośka”, „Niech żyje bal”, „Łatwopalni”, „Sing-Sing”, „Ludzkie gadanie” czy „Do łezki łezka” są ponadczasowe i śpiewają je już kolejne pokolenia. Jednak królowa polskiej estrady to prawdziwy kolorowy ptak, którego biografia nadaje się na film. Sprawdźcie, czy wiecie wszystko o Maryli Rodowicz!

Wykształcenie



Maryla Rodowicz ukończyła warszawską Akademię Wychowania Fizycznego, ze specjalizacją w lecznictwie rehabilitacyjnym.



Sukcesy sportowe



Artystka trenowała lekkoatletykę. W 1962 roku została Mistrzynią Polski Młodziczek.



Pochodzenie



Piosenkarka urodziła się w Zielonej Górze, ale jej ojciec pochodził z Wilna. Ma korzenie rosyjskie i żmudzińskie.



Nagrody



Rodowicz ma na swoim koncie mnóstwo nagród muzycznych. Została również dwukrotnie uhonorowana Orderem Odrodzenia Polski, które jest jednym z najważniejszych odznaczeń w naszym kraju.



Prekursorka



Gwiazda jest pierwszą polską wokalistką, która wydała płytę w Wielkiej Brytanii. Miało to miejsce w 1969 roku.



Dorobek artystyczny



Maryla Rodowicz wydała aż 27 albumów muzycznych, a na swoim koncie ma około 2 tysięcy piosenek.



Debiut



Artystka zadebiutowała jako piosenkarka w 1962 roku podczas eliminacji do pierwszego Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie.



Plotka

Piosenkarka śpiewała dla Fidela Castro piosenkę „Ballada wagonowa”, przez co przez wiele lat podejrzewana była o romans z dyktatorem.



Dziecięce marzenia



Gdy była małą dziewczynką, marzyła, by zostać zakonnicą. Wszystko dlatego, że chodziła do przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne i fascynowały ją ich habity.



Pasje



Artystka uwielbia szybkie i sportowe auta, a relaksuje ją... strzelanie. Czytaj też:

Johnny Depp żali się w mediach: Hollywood mnie bojkotuje