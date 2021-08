„The Voice Senior”. Znamy nazwiska nowych jurorów show TVP

Z programem „The Voice Senior” rozstał się Andrzej Piaseczny i Izabela Trojanowska. Telewizja Polska zdradziła, kto ich zastąpi w najbliższej edycji.

„The Voice Senior”. Cugowski i Rodowicz w jury

Nowymi jurorami show zostali Maryla Rodowicz i Piotr Cugowski. Piosenkarz pełnił wcześniej tę funkcję w 9. edycji „The Voice of Poland”, ale dla Rodowicz jest to jurorski debiut, co jest dosyć zaskakujące, biorąc pod uwagę jej artystyczny dorobek i renomę. W programie pozostali Alicja Majewska i Witold Paszt z grupy Vox. The Voice Senior ponownie poprowadzą w duecie Marta Manowska i Rafał Brzozowski. Premiera planowana jest pod koniec bieżącego roku.

„The Voice Senior”. Zasady

Podobnie jak w programie „The Voice of Poland”, show rozpoczyna się od przesłuchań w ciemno. Na scenie pojawia się uczestnik, do którego trenerzy odwróceni są tyłem. Słyszą jedynie jego głos. Jeśli im się spodoba, to odwracają się i śpiewający automatycznie trafia do ich drużyny. Jeśli zaś odwróci się więcej niż jeden trener, uczestnik ma prawo wybrać, pod czyją opiekę chce trafić. W półfinale kandydaci do wygranej walczą pomiędzy sobą w tak zwanych „bitwach”, które toczą się w każdej z drużyn. Do finałowych odcinków każdy z trenerów ma pod swoimi skrzydłami już tylko 3 uczestników. Zwycięzcę wybierają widzowie.

Czytaj też:

Val Kilmer odzyskał głos. „Nie wyobrażałem sobie, że będzie to możliwe”