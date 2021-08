Spike Lee nakręcił dokument o wydarzeniach z 11 września 2001 roku. Jest zwiastun

O czym opowie dokument?

Liczący cztery odcinki esej dokumentalny „Nowy Jork, epicentra, 11 września -> 2021 ½”, którego producentem i reżyserem jest Spike Lee (dokumenty HBO „Cztery małe dziewczynki”, „Kiedy puściły wały: Requiem w 4 aktach”) przedstawia wyjątkowy portret Nowego Jorku XXI wieku. Usłyszymy w nim historie, wspomnienia i przemyślenia osób, które były świadkami najbardziej pamiętnych wydarzeń w dziejach miasta.

Podczas pracy nad serialem dokumentalnym Spike Lee przeprowadził ponad 200 wywiadów, w których mieszkańcy miasta z bardzo różnych środowisk, m.in. ratownicy, politycy i dziennikarze, członkowie rodziny i znajomi reżysera, dzielą się przed kamerą swoimi wspomnieniami, które zestawiono z nieszablonową grafiką i materiałami archiwalnymi. Kojarzony z Nowym Jorkiem reżyser przedstawia barwny portret miasta, w którym w ciągu ostatnich 20 lat doszło do wielu przełomowych wydarzeń.

Pandemia COVID-19

Lee, który mieszka od wielu lat na Brooklynie - dzielnicy, która bardzo boleśnie odczuła skutki spowodowanego przez pandemię COVID-19 kryzysu, rozpoczyna swój czteroodcinkowy serial, prezentując kronikę życia w czasach zagrożenia. Reżyser rozmawia z lekarzami, pracownikami służby zdrowia, ratownikami, bliskimi ofiar, by wysłuchać ich pełnych emocji, bolesnych wspomnień. Produkcja nie jest suchym zapisem tragicznego żniwa szerzącej się na całym świecie choroby i związanej z tym traumy, bo Lee przedstawia także krzepiące historie o ludzkiej solidarności, pokazując, jak mieszkańcy Nowego Jorku połączyli siły, by wspierać lekarzy i pielęgniarki na pierwszej linii frontu.

Black Lives Matter

W dokumencie zobaczymy także materiały, które są zapisem protestów zorganizowanych w Nowym Jorku jako wyraz poparcia dla ruchu Black Lives Matter oraz późniejszych zamieszek. Reżyser rozmawia z działaczami, fotoreporterami i dziennikarzami, którzy byli naocznymi świadkami brutalnego tłumienia wystąpień przez policję. Członkowie działającego na rzecz pokojowych protestów kolektywu Warriors in the Garden opowiadają przed kamerą o prowadzonych przez nich inicjatywach.

11 września 2001

Twórca serialu podsumowuje także rok, który przyniósł nam wiele przełomowych zmian w polityce i przenosi się z kamerą do Waszyngtonu, aby porozmawiać na miejscu z reprezentantami miasta Nowy Jork oraz naocznymi świadkami szturmu na Kapitol, który miał miejsce 6 stycznia br. Po przeanalizowaniu kontekstu ataku na amerykańską demokrację, Lee kieruje kamerę na pamiętne wydarzenia z 11 września 2001 roku i przedstawia niezwykle sugestywny obraz tego dnia, na który składają się wspomnienia nowojorczyków oraz ratowników. Osób, które jako pierwsze przybyły wtedy na miejsce tragedii. Dzień ataku i jego skutki zostały pokazane z różnych punktów widzenia. Opowiadają nam o nich zaproszeni przed kamerę ludzie, którzy przeżyli ten zamach terrorystyczny, członkowie ich rodzin, strażacy, przywódcy polityczni i pracownicy służb, które brały udział w akcjach ratowniczych, a także kapitanowie promów i łodzi strażackich, którzy wzięli udział w nienagłaśnianej nigdy operacji – ich jednostki ewakuowały w bezpieczne miejsce drogą morską pół miliona ludzi z południowego Manhattanu.

Z kim rozmawiał Lee?

W serialu usłyszymy głosy i opinie osób, które odzwierciedlają niezwykłą różnorodność miasta. Zobaczymy wywiady z Jonem Stewartem, Rosie Perez, Jeffrey'em Wrightem, Johnem Turturro, politykami Chuckiem Schumerem, Billem De Blasio, Alexandrią Ocasio-Cortez, Ronem Kimem, Mondaire Jonesem, Stacey Plaskett, Ritchie'm Torresem, Muriel Bowser; pracownikami służby zdrowia: dr Anthony'm Fauci'm, dr Ianem Lipkinem, dr Fritzem Francoisem, funkcjonariuszami nowojorskiej policji, operatorami sprzętu budowlanego, którzy pracowali w strefie zero, inżynierami i architektami, prezenterami telewizyjnymi i reporterami.

Kiedy premiera dokumentu?

Premiera serialu dokumentalnego HBO „Nowy Jork, epicentra, 11 września -> 2021 ½” („NYC EPICENTERS 9/11➔2021½”) odbędzie się 23 sierpnia w HBO GO. Tego dnia do serwisu dodany zostanie pierwsza część produkcji. Premiery kolejnych odbywać się będą co tydzień, w poniedziałki. Premierowe emisja wszystkich czterech części zaplanowana została w HBO2 na 13 września od godz. 21:00.

Czytaj też:

QUIZ. 10 gwiazd Polsatu. Czy rozpoznasz wszystkie po jednym zdjęciu?