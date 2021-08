„Sceny z życia małżeńskiego” – nowy miniserial od HBO z gwiazdorską obsadą. Mamy zwiastun

„Sceny z życia małżeńskiego” – o czym jest miniserial?

„Sceny z życia małżeńskiego” na nowo przedstawią klasyczną już historię miłości, nienawiści, pożądania, monogamii, małżeństwa i rozwodu, tym razem jednak z perspektywy współczesnej amerykańskiej pary. Mira (Jessica Chastain) jest pewną siebie kobietą, która robi karierę w spółce technologicznej, ale czuje się niespełniona w małżeństwie. Jonathan (Oscar Isaac) to wycofany i wrażliwy profesor filozofii, który za wszelką cenę chce ratować ich związek. Serial pokazuje złożone osobowości Miry i Jonathana – ludzi, którzy mają świadomość, że ich małżeństwo nie legło w gruzach z powodu jednego wydarzenia czy problemu. Jego twórcy stawiają na bezkompromisową szczerość i zapraszają widzów, by przysłuchiwali się prywatnym rozmowom pary, którą targają uczucia wahające się od nienawiści do miłości.

Produkcja HBO jest pięcioodcinkową adaptacją szwedzkiego filmu i miniserialu autorstwa Ingmara Bergmana o tym samym tytule.

Twórcy i obsada

W główne role wcielą się Oscar Isaac (miniserial HBO „Kto się odważy”) oraz Jessica Chastain (nominowana do Oscara m.in. za rolę w filmie „Wróg numer jeden”).

Autorem oraz reżyserem serialu jest Hagai Levi (seriale HBO „Terapia”, „Nasi chłopcy” oraz serial „The Affair”). Serial produkowany jest dla HBO przez Media Res oraz Endeavor. Obowiązki producentów wykonawczych pełnią: Hagai Levi, Michael Ellenberg, Lars Blomgren, Amy Herzog (która jest także współscenarzystką pierwszego i piątego odcinka), Jessica Chastain, Oscar Isaac, Daniel Bergman, M. Blair Breard.

Kiedy premiera serialu?

Premiera miniserialu HBO „Sceny z życia małżeńskiego” („Scenes from a Marriage”) odbędzie 13 września w HBO oraz HBO GO. W serwisie HBO GO pierwszy odcinek dodany zostanie nad ranem. Na antenie HBO premierowa emisja zaplanowana została równolegle z amerykańską, czyli 13 września o godz. 03:00, a następnie powtórzona o godzinie 20:10. Kolejne odcinki będą emitowane co tydzień o tej samej porze. Serial liczy 5 odcinków.

Czytaj też:

