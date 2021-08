„Nasz nowy dom”. Dowbor odmieniła życie samotnego ojca. Zobaczcie, jak zmienił się jego dom

Do programu „Nasz nowy dom” napisała 9-letnia Julka, córka pana Dariusza. Poprosiła w nim o pomoc, zaznaczając, że dzieli teraz pokój z braćmi, w domu jest zimno, a tata, chociaż się stara, nie jest w stanie wyremontować budynku. Pan Dariusz samotnie wychowuje dzieci po tym, jak kilka lat wcześniej jego żona zmarła w wyniku wylewu.

Katarzyna Dowbor wyruszyła do Bielska, aby sprawdzić stan domu. Po tym, co zastała na miejscu, od razu podjęła decyzję, że wyremontuje budynek i pomoże rodzinie. Pan Dariusz i jego dzieci wyjechali na wakacje, a ekipa zabrała się do pracy. Efekty metamorfozy domu w Bielsku możecie obejrzeć w naszej galerii.

„Nasz nowy dom”

Program „Nasz nowy dom”, prowadzony przez Katarzynę Dowbor, emitowany jest od września 2013 roku i do tej pory doczekał się 16. serii, czyli 240 odcinków (nie licząc dziewięciu specjalnych).

W każdym odcinku dom lub mieszkanie jednej z polskich rodzin, włączając wszystkie pokoje, wnętrza i teren wokół, zostaje wyremontowany przez drużynę budowlańców w 5 dni (czasami 7), a mieszkania 4 dni. W tym czasie rodzina zostaje wysłana na wakacje do hotelu.

Czytaj też:

„Dom z papieru”. Netflix prezentuje nowe postaci z 5. sezonu! Kim są?