„M jak miłość”. Do obsady serialu TVP dołączyła córka Ewy Błaszczyk

Mariannę Janczarską w „M jak miłość” widzowie będą mogli zobaczyć 6 grudnia, w 1621. odcinku serialu. Jak informuje „Świat Seriali”, córka Ewy Błaszczyk wcieli się w Dagmarę Bednarek, psycholożkę. Postać ta pojawić się ma w wątku Kamila, którego gra Marcin Bosak.

Wiemy już, że serialowy Kamil w nowych odcinkach „M jak miłość” będzie walczył z byłą partnerką Weroniką przed sądem rodzinnym o prawo do opieki nad swoją córką Polą. Dagmara Bednarek ma złożyć wizytę w domu bohatera, by zorientować się, czy nadaje się on na pełnoprawnego opiekuna dziewczynki.

Janczarska już wcześniej pojawiała się w polskich serialach. Zagrała m.in. w „Ślad”, „Na Wspólnej” czy filmie „Ojcze nasz”. Poza tym córka znanej aktorki jest też projektantką. W 2021 roku otworzyła sklep internetowy MANANA.

