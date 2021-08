„Leśniczówka”. Fani nie będą zadowoleni. Chodzi o nowe odcinki serialu TVP1

Serial „Leśniczówka” – o czym jest?

Miłość, tajemnice, pełna zawirowań historia rodziny plus piękna przyroda – to wszystko w telenoweli „Leśniczówka” w reż. Macieja Żaka. Leśniczówka to miejsce, do którego po nagłej śmierci ukochanego dziadka Antoniego (Marian Dziędziel), leśniczego postrzelonego w tajemniczych okolicznościach, przenosi się rodzina Katarzyny Ruszczyc (Jolanta Fraszyńska). Katarzyna wraz z domem ojca przejmuje rodzinne tajemnice z przeszłości. Staje przed dylematem czy pielęgnować sekrety, czy wręcz przeciwnie: podjąć się wyjaśnienia nierozwiązanych spraw. Życie w Leśniczówce to tylko pozorna odskocznia od wielkomiejskiego zgiełku. W serialu, na tle pięknej przyrody, przeplata się historia z rzeczywistością – rodzinne tajemnice nawiązują m.in. do wyjątkowej historii Polski.

„Leśniczówka” – w jakie dni w telewizji?

Produkcja podjęła decyzję, że serial „Leśniczówka” w sezonie 2021/2022 emitowany będzie od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:30. Dotychczas telenowela nadawana była też w piątki o tej samej porze. Teraz jednak zostanie on zastąpiony w paśmie serialem „Ojciec Mateusz”.

„Leśniczówka” – kiedy premiera nowych odcinków?

Serial „Leśniczówka” wróci na antenę TVP1 już 6 września 2021 roku.

