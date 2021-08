Olejnik w Sopocie: Witamy w wolnych mediach. Ludzi dobrej woli jest więcej

Jubileuszowy koncert prowadzą dziś Monika Olejnik i Piotr Kraśko. Gdy pojawili się na scenie, dziennikarka, znana z programu „Kropka nad i”, od razu powitała zgromadzonych w Operze Leśnej i przed telewizorami: „Witam w wolnych mediach”. – Twoim prawem jest wiedzieć, dlatego potrzebne są wolne, niezależne media – podkreśliła.

Piotr Kraśko mówił z kolei o wolności. – Polska i miłość ale też wolność i TVN24 w Sopocie. A wolność jest najważniejsza, a dzięki temu możemy mówić to, co wiemy, co jest prawdą, a wy macie prawo to wiedzieć. Stacja mówi, że jest nieustraszona. Jeszcze takiego koncertu nie było, bo dziś świętujemy swoje 20-lecie – przypomniał.

– Będziemy z wami do końca świata i jeden dzień dłużej. Jeszcze nigdy nie czuliśmy, że jesteście tak blisko z nami. Przypominają mi się słowa piosenki Niemena: „Bo ludzi dobrej woli jest więcej” – wtórowała Olejnik. – Razem możemy zrobić nie tylko najlepszą telewizję, ale i wiele dobrego – dodał Kraśko.

Ostatni dzień Top of the Top Sopot Festival 2021 – kto wystąpi?

Na scenie, razem z orkiestrą pod batutą Daniela Nosewicza i Nikoli Kołodziejczyka wystąpią w czwartek 19 sierpnia między innymi: Kayah, Agnieszka Chylińska, Kasia Nosowska, Ewa Bem, Brodka, Sylwia Grzeszczak, Natalia Przybysz, Viki Gabor, Krzysztof Zalewski, Organek, Fisz Emade Tworzywo, Grzegorz Turnau, Stanisław Soyka, Raz Dwa Trzy, Kortez, Michał Szpak, Paweł Domagała czy Krzysztof Iwaneczko.

