Top of the Top Sopot Festival 2021. Dziennikarze „dopiekli” Dudzie i Kukizowi. Co powiedzieli?

W czwartek 19 sierpnia, trzeciego dnia Top of the Top Sopot Festival, odbywa się koncert jubileuszowy – stacja TVN24 obchodzi swoje 20-lecie. Na scenie Opery Leśnej pojawiła się plejada dobrze znanych widzom dziennikarzy. Nie obyło się bez nawiązań do polityki i polityków. Monika Olejnik i Piotr Kraśko zwracali uwagę na to, że TVN to „wolne media” i podkreślali, że prawem Polaków jest „wiedzieć”, dlatego potrzebne są niezależne źródła informacji.

Tuż przed występem Grzegorza Turnaua, na scenie zagościli Marta Kuligowska oraz Andrzej Morozowski. Na początku zaznaczyli, że są „weteranami”, ponieważ w TVN24 są od początku istnienia stacji. Następnie Morozowski nawiązał do słów prezydenta Andrzeja Dudy. – Cytując klasyka, pracujemy cały czas. Cały czas, naprawdę, my się cały czas czegoś uczymy. Uczymy się bez przerwy. Uczymy się w samolocie, w samochodzie, w domu! – mówił.

Następnie „dopiekł” także Pawłowi Kukizowi, o którym w ostatnich dniach było bardzo głośno z powodu głosowania ws. nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, zwanej potocznie Lex TVN. – Nauczyliśmy się ostatnio, jak niebezpieczne może być połączenie muzyki i polityki… a właściwie muzyka i polityki. A mimo to zdecydowaliśmy się przed państwem wystąpić – stwierdził.

Na scenie, razem z orkiestrą pod batutą Daniela Nosewicza i Nikoli Kołodziejczyka wystąpią w czwartek 19 sierpnia między innymi: Kayah, Agnieszka Chylińska, Kasia Nosowska, Ewa Bem, Brodka, Sylwia Grzeszczak, Natalia Przybysz, Viki Gabor, Krzysztof Zalewski, Organek, Fisz Emade Tworzywo, Grzegorz Turnau, Stanisław Soyka, Raz Dwa Trzy, Kortez, Michał Szpak, Paweł Domagała czy Krzysztof Iwaneczko.

