Ostatni dzień Top of the Top Sopot Festival 2021. Jak wyglądały gwiazdy? Zobaczcie

Top of the Top Sopot Festival 2021

Top of the Top Sopot Festival 2021 trwał od wtorku 17 do czwartku 19 sierpnia w Operze Leśnej. W trakcie trzydniowej imprezy wystąpiły największe polskie gwiazdy, w tym m.in. Edyta Górniak, Kayah, Sylwia Grzeszczak, Reni Jusis, Majka Jeżowska, Izabela Trojanowska, Urszula, Budka Suflera, Lombard, De Mono, Agnieszka Chylińska, Ewa Farna, Cleo, Andrzej Piaseczny, Kasia Kowalska, Małgorzata Ostrowska, Dawid Kwiatkowski, Blue Cafe, Stanisław Soyka, Natalia Przybysz, Michał Szpak czy Ewa Bem.

Bursztynowy Słowik dla Dawida Kwiatkowskiego

Podczas drugiego dnia Top of the Top Sopot Festival 2021 Bursztynowego Słowika otrzymał Dawid Kwiatkowski. Wokalista, podczas odbierania nagrody, nie mógł powstrzymać łez wzruszenia. – Kochani, dziękuję Wam z całego serca. To jest niesamowite do jakiego momentu w życiu doprowadził mnie Bóg. Nie zdajecie sobie sprawy, jaki on ma dla Was plan – mówił artysta.

Jak ostatniego dnia festiwalu wyglądały gwiazdy? Obejrzyjcie artystów i dziennikarzy w naszej galerii.

Czytaj też:

Kraśko i Olejnik robią „reasumpcję” występu i kpią z Witek. „W przerwie zasięgnęliśmy opinii pięciu wybitnych prawników”