Ewa Bem na scenie Opery Leśnej: Jestem prawie szczęśliwa. To pierwszy występ artystki od 4 lat

Bem w Sopocie: Jestem prawie szczęśliwa

Artystka, która nazywana jest pierwszą damą polskiego jazzu, na scenie Opery Leśnej wykonała dwie piosenki. Pierwszym z nich był dobrze znany Polakom utwór „Moje serce to jest muzyk”. Tuż po jej wykonaniu, wszyscy zgromadzeni na imprezie, zgotowali artystce owacje na stojąco. – Dziękuję państwu z całego serca. Jestem niezmiernie wzruszona, jestem prawie szczęśliwa. I całe moje zatroskane, zmęczone, lekko poharatane serce jednak chciało tutaj do was przyjechać – powiedziała artystka, zwracając się do publiczności.

Kolejnym utworem, jaki na ten wieczór wybrała artystka była piosenka „Miłość to jest wielki skarb (Daj mi znak)”. Również po tym wykonaniu, publiczność zebrana w Operze Leśnej, nie szczędziła oklasków. Bem zapewniła, że bardzo podoba jej się to, że jest właśnie w Sopocie i chętnie zostałaby tam dłużej.

Bem o stracie córki

Podczas prób przed festiwalem, Ewa Bem w rozmowie z dziennikarką „Dzień dobry TVN” Kamilą Glińską przyznała, że odkładała w czasie powrót na scenę, ze względu na traumatyczne przeżycia, które ją spotkały. W 2017 roku zmarła córka artystki, Pamela Bem-Niedziałek. – Ogromnie długo nie byłam w żadnej mierze gotowa na powrót na scenę, nawet do życia, powiem szczerze. A teraz wsparcie mam zewsząd. Gigantyczne. Ogromnie za nie dziękuję. Nawet państwo nie wiecie, ile może znaczyć jeden „lajk” albo jedna wiadomość napisana do mnie. To jest zastrzyk czystego tlenu, bez którego nie da się oddychać – przyznała wokalistka.

