Oto wszystkie finalistki Miss Polski 2021. Poznajcie kandydatki do tytułu najpiękniejszej Polki!

Stacja Polsat udostępniła zdjęcia i sylwetki kobiet, które walczą w tym roku o tytuł najpiękniejszej Polki. Festiwal Piękna, bo tak nazywa się impreza, odbywać się będzie w dniach 20-22 sierpnia w Nowym Sączu. Już pierwszego dnia wyłoniona zostanie Miss Polski 2021. Z kolei 21 sierpnia kobiety z całego świata rywalizować będą o tytuł Miss Supranational podczas 12. edycji jednego z najpopularniejszych międzynarodowych konkursów piękności. Następnego dnia, w niedzielę 22 sierpnia, mężczyźni z każdego zakątka globu stoczą bój o tytuł najprzystojniejszego na Ziemi – Mister Supranational 2021.

Finalistki Miss Polski 2021

Pamela Bielawska – Złoty Stok, woj. dolnośląskie

„Mam 21 lat. Na co dzień mieszkam we Wrocławiu. Moim małym marzeniem jest zostanie osobą medialną w dziedzinie psychologii, którą studiuję. Myślę, że w ten sposób mogłabym pomóc dużej ilości osób borykających się z różnymi problemami. Hobbistycznie zajmuję się rękodziełem. Uwielbiam podróżować, a w wolnych chwilach dbam o formę na siłowni”.



Natalia Brzozowska – Augustów, woj. podlaskie



„Mam 22 lata. Studiuję Zarządzanie na Uniwersytecie w Białymstoku. Moją pasją, a zarazem pracą jest jazda konna. Czynnie startowałam w zawodach w skokach przez przeszkody, a obecnie zdobytą wiedzę przekazuje swoim podopiecznym. Moją nową pasją stał się flyboard. Prowadzę własną firmę, w której każdy może spróbować swoich sił, latając nad wodą”.



Stella Czyszewicz – Wrocław, woj. dolnośląskie



„Mam 21 lat. Na co dzień studiuję architekturę na University Collage of London oraz ekonomię na Vistula University. W tym roku rozpoczęłam kurs na Le Cordon Bleu London. To dla mnie niesamowite wyróżnienie, ponieważ znalazłam się w szczęśliwej 15, wyłonionej spośród 750 aplikujących. Od 15 lat trenuję pięciobój nowoczesny - szermierkę, bieganie, pływanie, jazdę konną oraz strzelanie. W 2018 roku zostałam wicemistrzynią w zawodach o Puchar Europy. Bliski mojemu sercu jest również taniec, gdyż przez większość życia tańczyłam balet. Moją pasją jest malarstwo. Chciałabym kiedyś otworzyć własną galerię sztuki. W wolnym czasie jestem wolontariuszką Amnesty International. Od kilku lat pracuję jako modelka. Połączenie podróży z poznawaniem niesamowitych ludzi z całego świata sprawia mi niesamowitą frajdę”.



Dominika Dąda – Sadków – woj. dolnośląskie



„Mam 23 lata. Właśnie skończyłam 3 rok studiów w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu Przede mną 7 semestr, wyjazd na Erasmusa i obrona pracy inżynierskiej. Od przyszłego roku akademickiego chciałabym rozpocząć kolejny kierunek studiów - filologię germańską, która na pewno ułatwi mi znalezienie pracy w zawodzie spedytora międzynarodowego. Mam również w planie ukończenie kursów z zakresu kosmetologii i medycyny estetycznej. Moją pasją jest siatkówka, którą trenowałam przez 6 lat w Gwardii Wrocław. Zdobyłam dużo medali, m.in. na mistrzostwach Polski. Reprezentowałam również Dolny Śląsk na Turnieju Nadziei Olimpijskich. Później w moim życiu pojawił się modeling. Brałam udział w kilku Fashion Weekach oraz w konkursie Elite Model Look”.



Iwona Górska – Szczecinek, woj. zachodniopomorskie



„Mam 23 lata. Aktualnie mieszkam i pracuję w Poznaniu. Ukończyłam studia na kierunku: podologia, ortopodologia i z satysfakcją pracuję w swoim zawodzie. Podologia, kosmetologia oraz medycyna estetyczna to moja pasja i z tym właśnie wiążę swoją przyszłość. Marzy mi się sieć własnych salonów piękności w Polsce! Poza pracą w moim sercu króluje taniec, który pozostaje w kręgu moich zainteresowań od dziecka. Moje motto życiowe to „Uśmiechnij się do życia, a życie uśmiechnie się do Ciebie”.



Kamila Grzegorczyk – Dąbrówka Duża, woj. łódzkie



„Mam 20 lat. Jestem pewna siebie i zawsze dążę do wyznaczonego celu. Posiadam dyplom technika ekonomisty. Planuję studiować ekonomię, ponieważ w przyszłości chciałabym pracować jako księgowa. Interesuje mnie moda. Uwielbiam też podróżować”.



Kathrin Januszewska – Gródek, Beskidy

„Mam 18 lat. Uczę się w średniej szkole ekonomicznej w Ostrawie. Interesuję się zdrowym odżywianiem. Brałam udział w kilku pokazach mody (Ostrava Fashion Week). W wolnym czasie pracuję jako fotomodelka. Kocham zwierzęta, szczególnie konie. Odwiedzam również schronisko dla psów. Od 10 lat jeżdżę konno. Swoją przyszłość łączę z pracą z ludźmi. Moje motto: Ceń to, co masz. Pokonaj to, co Cię rani i walcz o to, na czym Ci zależy”.



Justyna Kokoszka – Sucha Beskidzka, woj. małopolskie



„Mam 18 lat. Na co dzień rozwijam moje umiejętności muzyczne w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej 2 st. w Krakowie. Gram na fortepianie i flecie poprzecznym. Moją przyszłość łączę z psychologią i coachingiem, w którym chciałabym skupić się na pracy z kobietami, nad rozwijaniem ich wewnętrznego piękna. Niedawno napisałam e-book’a, w którym dzielę się wiedzą na temat budowania relacji opartych na wzajemnym szacunku i zrozumieniu”.



Emilia Królikowska – Łódź, woj. łódzkie



„Mam 22 lata. Właśnie skończyłam studia licencjackie na kierunku organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej w Warszawskiej Szkole Filmowej. Z zawodu jestem kierownikiem produkcji filmowej oraz youtuberką i influencerką. Od 6 lat prowadzę kanał na YouTube o nazwie EmiFlesh i również pod takim pseudonimem prowadzę swoje inne social media, między innymi TikToka gdzie zrzeszyłam ponad pół miliona obserwatorów. Swego czasu byłam związana z Disneyem i m.in. przeprowadzałam wywiady z międzynarodowymi gwiazdami tej korporacji. Do moich największych pasji należy taniec i aktorstwo. Najpierw uprawiałam gimnastykę artystyczną, a następnie przez lata tańczyłam taniec współczesny. Aktorstwem zajmuję się tylko hobbystycznie, ale mam już za sobą kilka mniejszych epizodów i jedną dużą rolę w filmie „Jestem M. Misfit”. Ogromną przyjemność sprawa mi również nagrywanie moich własnych filmów, dlatego moja praca jest również moją pasją”.



Zofia Krupa – Jasło, woj. podkarpackie



„Mam 20 lat. Obecnie mieszkam w Krakowie, gdzie studiuję gospodarkę przestrzenną. Jednak moim marzeniem jest zostać architektem wnętrz. Muzyka to moja pasja! Od 5 roku życia śpiewam i gram na pianinie. Góry to mój drugi dom, to odskocznia od codziennych obowiązków. Właśnie tam ładuję swoje baterie i czuję się jak ryba w wodzie! Na co dzień jestem radosną i pomocną osobą, która zawsze znajduje pozytywne strony życia. Od pewnego czasu zajmuję się modelingiem, który pozwala mi wyrażać swoją duszę artystki”.



Angelika Krzymień – Sosnowiec, woj. śląskie



„Mam 24 lata. Jestem studentką kosmetologii i już niedługo będę broniła tytuł magistra. Pracuję w klinice kosmetologii i medycyny estetycznej. Cały czas poszerzam swoją wiedzę w dziedzinie kosmetologii, biorąc udział w szkoleniach, webinarach czy wykładach. W pracy specjalizuję się w zabiegach aparaturowych na ciało oraz w zabiegach pielęgnacyjnych na twarz. Przez 9 lat trenowałam taniec towarzyski, biorąc udział w licznych turniejach ogólnopolskich. Nadal uwielbiam tańczyć, ale już bardziej hobbistycznie. Lubię jazdę na nartach oraz snowboardzie. Kocham również gotować”.



Hanna Liebner – Ostrzeszów, woj. wielkopolskie

„Mam 24 lata. Jestem inżynierem leśnictwa. Zamierzam kontynuować naukę na stopniu magisterskim i pracować w zawodzie. Od dziecka byłam zafascynowana naturą i zwierzętami. Mam trójkę adoptowanych kotów, a od 9 lat swojego konia Mustanga. Zawsze znajduje czas i miejsce dla zwierząt potrzebujących pomocy. Od dwóch lat interesuje się fotografią analogową i mam nadzieję, że za niedługo zacznę udostępniać zdjęcia, które na ten moment kryją się w szufladzie. W wolnych chwilach sięgam po książki z zakresu etyki, literatury klasycznej i mindfulness, które są dla mnie przewodnikami po dzisiejszym świecie”.



Magdalena Majda – Świniarsk, woj. małopolskie



„Mam 20 lat. Na co dzień studiuję biologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Interesuję się psychologią kryminalną oraz biologią molekularną. W przyszłości chciałabym pracować w diagnostyce molekularnej nowotworów, aby przyczynić się do rozwoju nowych terapii onkologicznych. Wolny czas spędzam na czytaniu książek, gotowaniu oraz długich spacerach z moim pieskiem”.



Sara Marut – Rybnik, woj. śląskie



„Mam 18 lat. Uczę się w 3 klasie technikum o profilu wykończenia wnętrz. W przyszłości chciałbym zostać stewardessą oraz prowadzić własną firmę architektoniczną. Moją największą pasją jest taniec, który towarzyszy mi od dzieciństwa. Swoją przygodę zaczęłam od tańca nowoczesnego, natomiast później pokochałam jazz, a aktualnie ćwiczę pole dance. Uwielbiam piec ciasta oraz przygotowywać desery! W wolnym czasie natomiast chodzę na żużel, z którego słynie moje miasto. Dodatkowo zajmuje się swoją małą hodowlą kur”.



Klaudia Modzelewska – Downary, woj. podlaskie



„Mam 19 lat. Jestem tegoroczną maturzystką. Planuję studia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na kierunku: pielęgniarstwo. W przyszłości chciałabym połączyć zawód pielęgniarki i kosmetologa. Moją największą pasją jest muzyka. Od kilku lat gram na pianinie. Skończyłam Szkołę Muzyczną I stopnia. Kocham zwierzęta. Mam trzy pieski i nie wyobrażam sobie bez nich życia. Bardzo lubię też sport. Uwielbiam jazdę na rowerze oraz siatkówkę”.



Sabrina Olkowicz – Bylice, woj. zachodniopomorskie



„Mam 26 lat. Obecnie mieszkam w Londynie. Interesuję się modelingiem. W tym roku zajęłam drugie miejsce w Top Model UK, a w zeszłym roku brałam udział w pokazach mody podczas tygodnia mody w Londynie. W niedalekiej przyszłości chciałabym otworzyć swoją własną restaurację, dlatego obecnie pracuje jako manager w pizzeri w Londynie, aby zdobyć potrzebne mi doświadczenie. Uwielbiam aktywnie spędzać wolny czas, na przykład jeżdżąc na rowerze i podziwiając piękne, otaczające mnie widoki. Lubię też bardziej sporty ekstremalne. Moim marzeniem jest skok ze spadochronem. W wolnych chwilach uwielbiam spacerować, czytać książki i słuchać muzyki klasycznej”.



Jowita Orłowska – Grodków, woj. opolskie



„Mam 26 lat. Na co dzień mieszkam we Wrocławiu. W tym roku obroniłam tytuł magistra na kierunku: Coaching Kariery i Poradnictwo Zawodowe na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie pracuję jako specjalista ds. rekrutacji. W przyszłości chciałabym zająć się indywidualnym coachingiem pracowników dużych firm. Jestem perfekcjonistką. Moją największą pasją jest dbanie o rozwój osobisty, a w ramach odpoczynku poświęcam się malarstwu, które pomaga mi wyrażać swoje emocje”.



Weronika Przestrzelska – Łomża, woj. podlaskie

„Mam 21 lat. Studiuję na Uniwersytecie w Białymstoku na kierunku: Stosunki Międzynarodowe. Dużą rolę w moim życiu odegrał taniec towarzyski, który trenowałam przez 6 lat oraz sport, dzięki któremu nauczyłam się wytrwałości w dążeniu do celu. Z konkursem Miss Polski jestem związana od 2017 roku, kiedy zdobyłam tytuł Miss Podlasia Nastolatek 2017. Konkurs dał mi wiele możliwości rozwoju osobistego i rozbudził we mnie nową pasję, jaką stał się fotomodeling. Udział w licznych sesjach zdjęciowych i projektach modowych sprawił, że jestem bardziej świadomą siebie kobietą. Kocham zwierzęta, dlatego w moim domu od zawsze mam kilka zwierząt domowych”.





Sandra Salamon – Barcin, woj. kujawsko-pomorskie



„Mam 22 lata. Na co dzień mieszkam w Londynie, gdzie przeprowadziłam się w wieku 10 lat. Aktualnie kończę studia magisterskie na kierunku marketingu cyfrowego na uczelni: King’s College London. W przyszłości chciałabym otworzyć własną agencję marketingowa, która będzie pomagać mniejszym i większym przedsiębiorstwom w budowaniu ich marki w mediach społecznościowych. Wolny czas lubię spędzać aktywnie, najchętniej na siłowni. Zaczęłam zdobywać uprawnienia trenera personalnego, niestety zamknięcie siłowni z powodu pandemii pokrzyżowało moje plany. Dodatkowo bardzo lubię gotować i piec. Najczęściej są to zdrowe wypieki bez dodatku cukru. Sama staram się modyfikować przepisy tak, aby były zarazem smaczne i zdrowe”.



Agnieszka Szuszkiewicz – Drawsko Pomorskie, woj. zachodniopomorskie



„Mam 19 lat. Uczę się w technikum logistycznym w Szczecinie. Chciałbym zostać projektantką wnętrz lub architektem. Na co dzień interesuję się biznesem w mediach społecznościowych oraz motywacją. Zaczęłam pisać motywacyjną książkę, aby wesprzeć kobiety i pokazać im, że są wyjątkowe! Moją pasją jest pieczenie. Interesuję się zwierzętami. Sama posiadam dwa buldożki francuskie”.



Aleksandra Wasik – Nowogród, Ziemia Łomżyńska



„Mam 20 lat. Jestem studentką dietetyki na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Przyszłość wiążę właśnie z tym kierunkiem. Moją pasją są biegi przełajowe, w których odniosłam wiele sukcesów oraz gotowanie. Moim wielkim marzeniem jest otwarcie własnego gabinetu dietetycznego oraz pomaganie innym w zaakceptowaniu siebie. Wolne chwile uwielbiam spędzać aktywnie. Wieczorne spacery z psem pozwalają mi odpocząć od codziennych obowiązków i oczyścić myśli. Jestem osobą wrażliwą i empatyczną, tego samego szukam także w drugim człowieku”.



Agata Wdowiak – Łódź, woj. łódzkie

„Mam 24 lata. Urodziłam się i mieszkam w Łodzi, ale emocjonalnie jestem też związana z Kalifornią, w której mieszkają moi bliscy. Jestem absolwentką Geomonitoringu, Zarządzania Biznesem, a obecnie studiuję Nanotechnologię na Politechnice Łódzkiej. Ukończyłam szkołę muzyczną I i Il stopnia. Zawsze fascynowała mnie kariera pianistki. Często pracuję jako modelka, co daje mi bardzo dużo radości. W życiu lubię podejmować nowe wyzwania i mam wiele pasji. Jedną z nich jest sport, w tym wspinaczka i pływanie. Ukończyłam kurs ratownictwa WOPR, a poza tym interesuje mnie motoryzacja. Kocham czuć adrenalinę, którą dają mi sporty ekstremalne. Udało mi się po kryjomu wspiąć na 120-metrowy komin w Lodzi, po to, by zajadając wniesione w plecaku sushi oglądać wschód słońca”.



Paulina Węglarz – Strzelce Krajeńskie, woj. lubuskie



„Mam 24 lata. Na co dzień prowadzę swój salon kosmetyczny, w którym z wielką radością obdarowuję pięknem inne kobiety. Cały czas pogłębiam swoją wiedzę z zakresu kosmetologii tak, aby każda z nas mogła poczuć się wyjątkowa. Swój wolny czas staram się poświęcać tym, którzy są dla mnie najcenniejsi - mojej rodzinie i przyjaciołom. To oni zawsze mnie wspierają i motywują do działania. Od dziecka moją pasją jest śpiew. Już od najmłodszych lat miałam szanse oglądać uśmiechy zadowolonych widzów. Uważam, że jestem osobą, która nie boi się wyzwań i zawsze podąża za marzeniami nawet tymi, które nie są na wyciągnięcie ręki”.



Gabriela Ziembańska – Sidzina, woj. małopolskie



„Mam 23 lata. Jestem studentką drugiego stopnia Architektury na Politechnice Krakowskiej. Dążę do tego, aby w przyszłości być nie tylko architektem - inżynierem ale również artystą. Chciałabym decydować i kształtować otaczającą nas przestrzeń. Moją największą pasją jest moja praca. Jestem szczęśliwa, że mogę robić to co kocham. W wolnej chwili uwielbiam spędzać aktywnie czas, głównie dlatego, że jest to połączone z podróżowaniem oraz odkrywaniem nowych miejsc. Uważam, że w życiu trzeba być egoistą, pozytywnym oczywiście. Trzeba dobrze poznać siebie, swoje pragnienia i realizować je w zgodzie z samym sobą i resztą świata”.Czytaj też:

