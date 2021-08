Wszyscy zwycięzcy „Tańca z Gwiazdami”. Pamiętacie, kto już wytańczył Kryształową Kulę?

Trudno w to uwierzyć, ale „Taniec z Gwiazdami” doczekał się już w Polsce 24. edycji! Pierwsze emitowane były na antenie stacji TVN, ale od wiosny 2014 roku show przeszło pod skrzydła Polsatu, gdzie wciąż cieszy się ogromnym powodzeniem. Przez wszystkie te lata zmieniali się tancerze, prowadzący i jurorzy, a jedyną osobą, która pojawiła się w każdej edycji, była Iwona Pavlović – wybitna tancerka i sędzia prestiżowych konkursów tanecznych. Ostatnią edycję show wygrała Edyta Zając, a czy pamiętacie gwiazdy, które również zgarnęły Kryształową Kulę?

Olivier Janiak



Pierwszy „Taniec z Gwiazdami” miał premierę w 2005 roku na antenie TVN. Wygrał go Olivier Janiak u boku Kamili Kajak



Katarzyna Cichopek



Gwiazda „M jak Miłość” wygrała 2. edycję show u boku Marcina Hakiela, w którym się zakochała. Dziś para jest małżeństwem i mają dwójkę dzieci.



Rafał Mroczek



Aktor wygrał program z Anetą Piotrowską, z którą przez jakiś czas tworzył parę.



Kinga Rusin



Prezenterka zdobyła Kryształową Kulę ze Stefanem Terrazzino.



Krzysztof Tyniec



Aktor wygrał „Taniec z Gwiazdami” z pomocą Kamili Kajak



Anna Guzik



Guzik do zwycięstwa poprowadził Łukasz Czarnecki.



Magdalena Walach



Aktorka wytańczyła sobie Kryształową Kulę u boku Cezarego Olszewskiego.



Agata Kulesza



Gwiazda wygrała program ze Stefanem Terrazzino.



Dorota Gardias



Pogodynkę do zwycięstwa doprowadził Andrej Mosejcuk.



Anna Mucha



Piękna gwiazda zwyciężyła „Taniec z Gwiazdami” prowadzona przez Rafała Maseraka.



Julia Kamińska



Aktorka wygrała Kryształową Kulę pod przewodnictwem niezastąpionego Rafała Maseraka.



Monika Pyrek



Mistrzyni sportowa wygrała program u boku Roberta Rowińskiego.



Kacper Kuszewski



Kuszewski zwyciężył w parze z Anną Głogowską.



Aneta Zając



To była 14. edycja show, ale pierwsza na antenie Polsatu. Wygrała ją Aneta Zając u boku Stefana Terrazzino.



Agnieszka Sienkiewicz



Aktorkę do zwycięstwa doprowadził również niezwykle utalentowany Stefano Terrazzino.



Krzysztof Wieszczek



Wieszczek wygrał „Taniec z Gwiazdami” u boku aktorki i profesjonalnej tancerki – Agnieszki Kaczorowskiej.



Ewelina Lisowska



Piosenkarka zwyciężyła prowadzona przez charyzmatycznego Tomasza Barańskiego.



Anna Karczmarczyk



Karczmarczyk wygrała show prowadzona przez Jacka Jeschke. Na planie programu aktorka poznała również swojego obecnego męża, który pracuje w produkcji „Tańca z Gwiazdami”.



Robert Wabich



Do zwycięstwa aktora poprowadziła śliczna i utalentowana Hanna Żudziewicz, która prywatnie jest partnerką – taneczną i życiową – Jacka Jeschke.



Natalia Schroeder



Wokalistka wygrała „Taniec z Gwiazdami” u boku Jana Klimenta.



Beata Tadla



Dziennikarkę do zwycięstwa doprowadził Jan Kliment.



Joanna Mazur



Jej historia i taniec poruszyły wszystkich. Niewidoma biegaczka już w pierwszym odcinku udowodniła, że nie trzeba widzieć, by tańczyć, jakby się było urodzonym na parkiecie. Mazur oczarowała wszystkich, a każdy jej kolejny występ zachwycał. Program wygrała z Janem Kliementem, który jako pierwszy tancerz wygrał trzy edycje pod rząd!



Damian Kordas



Kordas zwyciężył u boku Janji Lesar.



Edyta Zając i Michał Bartkiewicz – zwycięzcy 11. edycji „Tańca z Gwiazdami”



To był pierwszy udział Michała Bartkiewicza (tancerza) w „Tańcu z Gwiazdami” i od razu poprowadził swoją partnerkę – Edytę Zając do zwycięstwa.

„Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami” będzie można oglądać już od 30 sierpnia, w poniedziałki, o godzinie 20:00 na antenie Polsatu.

Czytaj też:

QUIZ. Oto gwiazdy Telewizji Polskiej. Czy rozpoznasz wszystkie po jednym zdjęciu?