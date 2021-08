Kolejne zmiany w „The Voice of Poland”. Widzowie będą zaskoczeni!

„The Voice of Poland” od wielu lat cieszy się ogromnym powodzeniem. Nic więc dziwnego, że Telewizja Polska przygotowuje kolejną edycję muzycznego show. Tym razem w programie zobaczymy kilka nowych twarzy.

Nowy prowadzący „The Voice of Poland”

Tę edycję „The Voice of Poland” poprowadzą Tomasz Kammel i Małgorzata Tomaszewska. Nie będą jednak sami. Okazuje się, że do pary prezenterów dołączy jeszcze Aleksander Sikora, którego widzowie znają doskonale z programu „Pytanie na Śniadanie”. – Powierzona mi rola w „The Voice of Poland” to dla mnie ogromny zaszczyt. Szczególnie w obliczu nieodkrytych talentów muzycznych, których nadal jest tak wiele – powiedział Sikora, który wyruszył już w trasę po Polsce, by osobiście wręczyć zaproszenia do udziału w programie nowym uczestnikom.

Z programem z kolei pożegnał się Maciej Musiał i Adam Zdrójkowski, czyli serialowi Tomek i Kuba Boscy z „Rodzinki.pl”. Zdrójkowski chce się skupić na nowych wyzwaniach, a wśród nich jest między innymi udział w „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Przypomnijmy, na fotelach jurorskich zasiądą ponownie Baron i Tomson z grupy Afromental, Sylwia Grzeszczak, Justyna Steczkowska i Marek Piekarczyk. Edyta Górniak, Urszula Dudziak i Michał Szpak zrezygnowali z udziału w show.

