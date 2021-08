Andrzej Duda zawetuje Lex TVN? Olejnik: Mam nadzieję, że znajdzie się strażnik wolności słowa

Podczas festiwalu Top of the Top Sopot Festival 2021 zorganizowano specjalny koncert z okazji 20-lecia stacji TVN24. Jubileuszowy koncert prowadzili dziś dziennikarze TVN, w tym m.in. Monika Olejnik i Piotr Kraśko. Gdy pojawili się na scenie, dziennikarka, znana z programu „Kropka nad i”, od razu powitała zgromadzonych w Operze Leśnej i przed telewizorami: „Witam w wolnych mediach”. – Twoim prawem jest wiedzieć, dlatego potrzebne są wolne, niezależne media – podkreśliła.



– Kiedy powiedziałam »witam w wolnych mediach«, to było szaleństwo. „Lex anty-TVN” mam nadzieję, że nie przejdzie przez Sejm. Mam nadzieję, że znajdzie się strażnik wolności słowa. Tak ostatnio obwieścił pan prezydent, że jest tym strażnikiem i zawetuje – stwierdziła Monika Olejnik. – Nie może być tak, że ktoś zamyka stację, bo komuś się nie podoba. Najważniejsze, żeby widzowie mieli wybór – dodała gospodyni „Kropki nad i”.

Andrzej Duda zawetuje Lex TVN?

Według nieoficjalnych doniesień portalu Gazeta.pl Andrzej Duda ma zawetować Lex TVN. Otoczenie głowy państwa powiedziało w rozmowie z portalem, że „nawet trudno sobie wyobrazić, co trzeba byłoby zmienić w tej ustawie, żeby prezydent mógł ją podpisać”.

Z powodu ewentualnego weta Duda miał nie chcieć spotkać się w cztery oczy z Jarosławem Gowinem. Były wicepremier mówił, że będzie namawiał do tej decyzji głowę państwa. Duda miał chcieć jednak uniknąć zarzutów w przeszłości, że to lider Porozumienia przekonał go do zawetowania lex TVN. Ruch prezydenta ma być „sposobem na powrót do wielkiej polityki”.

Duda: Będę stał cały czas na straży konstytucyjnych zasad

Wiele domysłów wywołały słowa Andrzeja Dudy, które padły przy okazji obchodów 101. rocznicy bitwy warszawskiej– Zapewniam wszystkich, że będę stał cały czas na straży konstytucyjnych zasad. W tym zasady wolności słowa, swobody prowadzenia działalności gospodarczej, a także zasady prawa własności i wszystkich innych zasad konstytucyjnych, równego traktowania, zasady proporcjonalności i wszystkiego tego, co ważne w państwie demokratycznym – wymieniał prezydent.

Głos w sprawie nowelizacji tzw. ustawy medialnej zabrał też w rozmowie z „Super Expressem” ojciec prezydenta. Jan Tadeusz Duda zapewnił, że jego syn „nie dopuści do likwidacji TVN, bo nie chce ograniczać debaty publicznej i wolności słowa”.

