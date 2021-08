Melissa Joan Hart szczepiła się i zachorowała na COVID-19. Serialowa Sabrina ostrzega ludzi

Hart w latach 1996-2003 wcielała się w Sabrinę Spellman w serialu familijnym „Sabrina nastoletnia czarownica”. Później grała także w jego fabularnych ekranizacjach. Prywatnie jest żoną muzyka Marka Wilkersona, z którym ma trzech synów.

Objawy COVID-19 u aktorki

Aktorka zamieściła teraz na Instagramie nagranie, w którym ujawniła, że choruje na koronawirusa, mimo tego, że była zaszczepiona. Z jej relacji wynika, że najprawdopodobniej zaraziła się COVID-19 od jednego ze swoich synów. „Odczuwam ucisk w klatce piersiowej. Trudno mi się oddycha. Myślę, że jedno z moich dzieci także choruje. Modle się, aby inne się nie zaraziły” – podkreśliła. „Myślę, że byliśmy, jako kraj, nieco leniwi. Jestem naprawdę zła na to, że moje dzieci nie musiały nosić w szkole masek. Jestem prawie pewna, że to tam się zaraziły. Mam tylko ogromną nadzieję, że mój mąż i inni synowie nie zachorują, bo jeżeli będzie kogoś trzeba zawieźć do szpitala, to nie będzie miał kto tego zrobić” – przekazała dalej aktorka.

Serialowa Sabrina apeluje: Chrońcie swoje rodziny

Hart podkreśliła, że nie chce, aby jej nagranie miało wydźwięk polityczny. „Chciałam się tym wszystkim podzielić, ale nie w celach politycznych czy dla litości. Chcę po prostu dać wam znać, jak wygląda moja sytuacja. To nie jest temat do dyskusji” – wyjaśniła. „Jestem po prostu smutna i przestraszona, rozczarowana sobą i niektórymi z naszych liderów. Żałuję, że nie zrobiłam więcej, aby chronić swoje dzieci i proszę Was, żebyście postępowali rozsądniej. Chrońcie swoje rodziny. Chrońcie swoje dzieci” – słyszymy.

Na koniec aktorka przypomniała, że pandemia wciąż się nie skończyła i ma nadzieję, że wszyscy będą czujni i bezpieczni.

