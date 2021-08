„Nasz nowy dom”. Dzieci straciły mamę, a pan Dariusz żonę. Ekipa odmieniła dom pogrążonej w smutku rodziny

W 236. odcinku programu „Nasz nowy dom” Katarzyna Dowbor pomogła panu Stanisławowi oraz dwójce jego dzieciom – 13-letniemu Kamilowi i 11-letniej Wiktorii. Cała trójka mieszkała w domu w Goszczynie, niedaleko Grójca. Rodzina jakiś czas wcześniej straciła najważniejszą dla nich osobę – mamę i żonę. Kobieta zachorowała na gruźlicę i zwlekała z pójściem do lekarza. Kiedy była w bardzo złym stanie, ratownicy, którzy zjawili się na miejscu stwierdzili, że ma martwe płuco. Dzieci ostatni raz widziały swoją mamę w szpitalu.

Trzyosobowa rodzina nie mogła pozbierać się po tragedii, a do tego mieszkała w trudnych warunkach. Budynek był nieocieplony, stara blacha na dachu przeciekała, a jedynym źródłem ciepła były kozy. Instalacja elektryczna również pozostawiała wiele do życzenia i zagrażała życiu domowników. Do domu nie była też podłączona kanalizacja.

Ekipa programu „Nasz nowy dom” zabrała się do pracy, a Katarzyna Dowbor wysłała rodzinę na wakacje. Efekty metamorfozy domu możecie obejrzeć w naszej galerii.

