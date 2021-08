Anna Cieślak i Edward Miszczak wzięli ślub. Są zdjęcia sukni panny młodej

Gwiazdy na ślubie Miszczaka i Cieślak

We mszy w kościele świętej Anny w Krakowie uczestniczyło wiele gwiazd, w tym między innymi: Monika Olejnik, Dominika Kulczyk, Daniel Olbrychski, Małgorzata Socha, Marta Żmuda-Trzebiatowska czy Piotr Kraśko. Wejścia do świątyni pilnowali ochroniarze, a do środka wpuszczane były tylko osoby z listy.

Różnica wieku

Edward Miszczak poinformował o tym, że spotyka się z aktorką w ubiegłym roku w wywiadzie dla „Newsweeka”. -Teraz mam okres prywatnej radości, po śmierci żony mam nową partnerkę i jestem z nią bardzo szczęśliwy. To zmienia życie – przyznał. Informacja o związku Cieślak i Miszczaka pojawiała się już jednak kilka lat temu. Pomimo sporej różnicy wieku (26 lat) i krytycznych głosów, związek pary przetrwał.

Suknia ślubna Cieślak

W sieci pojawiły się już pierwsze zdjęcia sukni ślubnej Cieślak. Pokazała je na Instagramie Natalia Jaroszewska, projektantka kreacji, a prywatnie przyjaciółka aktorki. „Przyjaźnimy się od lat i byłam bardzo wzruszona kiedy Ania poprosiła mnie o zaprojektowanie sukni na ślub. Aniu, dziękuję Ci za tę niezwykłą przyjaźń, która trwa już tyle lat, za zaufanie i za to, że mogłam dzielić z Wami tę piękną chwilę. Tyle wokół nas się zmienia. Ty się nie zmieniasz, zawsze jesteś sobą. Bądźcie szczęśliwi” – życzyła.

