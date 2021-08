Fani oburzeni zachowaniem Edyty Górniak. „Jest Pani oderwana od rzeczywistości”

Od wielu miesięcy Edyta Górniak podważa istnienie koronawirusa. Swego czasu piosenkarka stwierdziła nawet, że w szpitalach nie leżą chorzy, tylko statyści i prędzej umrze, niż da się zaszczepić. Jej słowa były szeroko komentowane w mediach, zarówno przez inne gwiazdy, jak i specjalistów, a nawet ministra zdrowia. Teraz Górniak posunęła się o krok dalej.

Górniak zrywa informację o nakazie noszenia maski

Edyta Górniak byłą w niedzielę jedną z gwiazd „Wakacyjnej Trasy Dwójki”. Przygotowania do koncertu wokalistka na bieżąco pokazywała w mediach społecznościowych. Wśród nagrań artystki znalazł się filmik, na którym widać, jak zrywa ze ściany nakaz o obowiązku noszenia maski za kulisami imprezy TVP.