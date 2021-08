Kolejne zmiany w „Tańcu z Gwiazdami”. Do show dołącza Wiktoria Gąsiewska i Patryk Cebulski

12. edycja „Dancing With The Stars.Taniec z Gwiazdami” będzie inna, niż wszystkie dotychczasowe. Przede wszystkim w jury ponownie zasiądą cztery osoby. Do Iwony Pavlović, Michała Malitowskiego i Andrzeja Grabowskiego dołączy Andrzej Piaseczny, zaś duet Krzysztofa Ibisza i Pauliny Sykut-Jeżyny wesprze Izabela Janachowska. To jednak nie wszystko.

„Taniec z Gwiazdami”. Wiktoria Gąsiewska zastąpi Agnieszkę Hyży

Agnieszka Hyży niebawem po raz kolejny zostanie mamą, więc Kulisy „Tańca z Gwiazdami”, które pojawiają się tuż po programie, na antenie Polsat Cafe poprowadzi Wiktoria Gąsiewska i Patryk Cebulski. Aktorzy grają razem w serialu „Kowalscy kontra Kowalscy”, a podczas tegorocznego Sopot SuperHit Festiwal wystąpili w duecie jako prowadzący rozmowy na backstage'u. – Z „Tańcem z Gwiazdami” miałam okazję zetknąć się jako uczestniczka, ale prowadzenie kulis tego wyjątkowego show to dopiero wyzwanie! Nie mogę się doczekać, by pokazać widzom, jak program wygląda od kuchni. Szykujemy masę niespodzianek, więc bądźcie z nami – powiedziała Gąsiewska.

„Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami” będzie można oglądać od 30 sierpnia, o godzinie 20:00, na antenie Polsatu.

