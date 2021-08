Co z kontynuacją serialu „Ranczo”? Cezary Żak ucina spekulacje

Nie ma finansowania od TVP

Przypomnijmy, kilka dni temu Wojciech Adamczyk, reżyser „Rancza”, pytany o kontynuację serialu, stwierdził, że twórcy chętnie rozpoczęliby już pracę na planie, jednak wciąż nie otrzymali środków finansowych od Telewizji Polskiej. – Jeżeli w przyszłym roku nie nakręcimy, to już nie nakręcimy nigdy niczego – wyznał Wojciech Adamczyk. Podobnie zresztą sytuacja wygląda z filmem „Ranczo: Zemsta wiedźm”, który miał pojawić się w kinach. Wciąż nie ma na niego finansowania. – Jeżeli uda się zdobyć finansowanie od Telewizji Polskiej, to w przyszłym roku będziemy w Jeruzalu. A jeżeli się nie uda, to już nie – podkreślił reżyser.

Żak nie chce wracać do „Rancza”?



Jak się okazuje, kłopoty z kontynuacją nie kończą się na braku dofinansowania dla produkcji. Cezary Żak, który wcielał się w wójta (Pawła Kozioła) oraz księdza (Piotra Kozioła), na razie nie jest entuzjastą pomysłu nowych odcinków popularnego serialu. – Uważam, że to zamknięta historia – stwierdził w rozmowie z portalem Onet.pl. – Powrót do „Rancza” uważam za chybiony pomysł. Andrzej Grembowicz, scenarzysta „Rancza”, już nie żyje i nikt nie jest w stanie go zastąpić. Pisał fenomenalnie. Jestem aktorem, który często coś skreśla w scenariuszach – niekonsekwencje, pojedyncze słowa, niepotrzebne wątki – a u niego nie wykreślałem praktycznie nic. Nie powinniśmy więc do tego serialu wracać, ludzie i tak nas zapamiętają, przejdziemy do historii, bo „Ranczo” to Polska w pigułce, ale Polska lat 2005-2015. Poszliśmy dalej, jesteśmy w innym momencie historii. To już nie ten kraj, którym byliśmy rok po wejściu do Unii Europejskiej – podkreślił aktor.

