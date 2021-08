Jest zapowiedź 3. części antologii „American Crime Story” Ryana Murphy'ego. „Impeachment” opowie o romansie Clintona i Lewinsky

Ryan Murphy („Wybory Paytona Hobarta”, „9-1-1”, „Ratched”, „Hollywood”, „Chłopcy z paczki”) wyreżyserował serial na podstawie książki”A Vast Conspiracy: The Real Story of Sex Scandal That Nearly Down a President„ Jeffrey'a Toobina. Scenariusz napisała Sarah Burgess a produkcją zajęła się 20th Television i FX Productions. Producentami wykonawczymi są: sama Monika Lewinsky, Beanie Feldstein, która się w nią wciela, Sarah Paulson, która w serialu gra Lindę Tripp, Nina Jacobson, Brad Simpson, Alexis Martin Woodall, Brad Falchuk, Scott Alexander, Larry Karaszewski i Michael Uppendahl. W gwiazdorskiej obsadzie, poza wymienionymi, pojawią się także między innymi: Margo Martindale, Anthony Green, Cobie Smulders, Colin Hanks.

Najnowsza odsłona antologii „American Crime Story” Ryana Murphy'ego pojawia się trzy lata po części o zabójstwie Gianni'ego Versace. Pierwszy sezon serialu „American Crime Story: Sprawa O.J. Simpsona” skupiał się na procesie byłego gwiazdora NFL oskarżonego o zabójstwo swojej byłej żony. „The People v. O.J. Simpson”, który zadebiutował w 2016 roku, zdobył uznanie krytyków, 9 nagród Emmy i 22 nominacje, tworząc z antologii jedną z najbardziej cenionych produkcji, które wyszły spod szyldu FX.

Romans Clitona i Lewinsky

Sprawa ujrzała światło dzienne 17 stycznia 1998 roku, urzędujący wówczas prezydent Stanów Zjednoczonych, Bill Clinton został oskarżony o molestowanie seksualne. Niezależny prokurator Kenneth Starr prowadzący sprawę powoływał się na jeden z dowód rzeczowych, którym była przechowywana przez lata sukienka z prezydenckim nasieniem.

Monica Lewinsky podpisała dokument, w którym zaprzeczyła, by między nią i Billem Clintonem doszło do romansu. Po tym, jak wyszło na jaw, że prezydent kłamał w sprawie romansu, Kongres rozpoczął procedurę impeachmentu. Senat odrzucił jednak ten wniosek i Clinton dokończył drugą kadencję. Prezydent bronił się twierdząc, że między nim a Lewinsky doszło wyłącznie do stosunku oralnego, co w jego opinii nie mogło być uznane za pełen stosunek seksualny.

