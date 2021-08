Za nami finał programu „40 kontra 20”. Kogo wybrali Bartek i Robert?

Zaskakująca decyzja Agaty



Widzowie już nie raz przekonali się, że w programie „40 kontra 20” wydarzyć się może dosłownie wszystko. Los kandydatek programu spoczywał w rękach dwóch mężczyzn – Roberta i Bartka, którzy w poniedziałek 23 sierpnia, musieli dokonać ostatecznego wyboru.

Finałowy odcinek rozpoczął się do zaskakującej decyzji Agaty. Tuż po tym, jak Kinga została odesłana do domu, uczestniczka stwierdziła, że ta zasługuje na kolejną szansę i dalsze poznawanie Roberta. Posunięcia Agaty nie spodziewał się nikt, w tym sama Kinga, która zalała się łzami. Wróciła do willi, by zastanowić się, czy wciąż chce brać udział w show. Robert stwierdził, że z nią porozmawia, a Kinga zapewniła go, że wszystko, co robiła, było zgodne z jej uczuciami. – Ja na poczet żadnej miłości ani żadnego mężczyzny nie będę się zmieniać ani tracić swojej godności – podkreśliła.

„40 kontra 20”. Kogo wybrali Bartek i Robert?

Po emocjonującym wieczorze każdy z panów musiał dokonać ostatecznego wyboru. Pierwszy decyzję podjął Bartek, który, ku zaskoczeniu wszystkich, wybrał Patrycję. – Nie sądziłem, że poznam tu taką kobietę jak ty – wyznał. Oprócz niej do Bartka dołączyć miała Iza, która zaprzyjaźniła się z uczestnikiem. – Finał bez ciebie nie byłby finałem – podkreślił Bartek.

Po wcześniejszych wydarzeniach, Robert z kolei postanowił dać jeszcze jedną szansę Kindze. Wybrał jeszcze Beatę. Był to wyraźny cios dla Marty, która musiała opuścić show.

Robert i Bartek zaprosili następnie wybrane przez siebie kandydatki na ostatnie spotkania w "40 kontra 20". Później panowie musieli dokonać ostatecznego wyboru i określić, z którymi kobietami chcą opuścić program. Bartek od razu zadeklarował, że chce budować związek z Patrycją. Robert ostatecznie postawił na Kingę.

