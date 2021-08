Tydzień na Netflix. Co nowego obejrzymy? Lista premier

W poniedziałek 23 sierpnia na Netfliksie zadebiutowały dwie produkcje: wyczekiwany „Wiedźmin: Zmora wilka” oraz hitowy „Tomb Raider”. Już w tym tygodniu powody do zadowolenia będą mogli mieć fani dokumentów – na platformie zobaczymy obrazy „Jan Boży: Uzdrowienia i zbrodnie” i „Bob Ross: Szczęśliwe wypadki, zdrada i chciwość”. W środę obejrzymy „Clicbait” – nowy film Netfliksa oraz serial „Post Mortem: W Skarnes nie umiera nikt”. Pod koniec tygodnia będziemy mogli obejrzeć film „Cały on” – nawiązujący do młodzieżowego hitu z lat 90. Wśród tygodniowych nowości znajdą się też propozycje dla najmłodszych – „Oggy Oggy” i „Arlo w Nowym Jorku”.

„Wiedźmin: Zmora wilka” – 23 sierpnia

Vesemir ucieka od biedy i zostaje wiedźminem zawodowo zabijającym potwory. Jednak gdy na jego drodze staje nowe zagrożenie, musi stawić czoła demonom przeszłości.





„Tomb Raider” – 23 sierpnia



Lara Croft wyrusza w swoją pierwszą ekspedycję, aby odnaleźć zaginionego ojca na niezbadanej wyspie u wybrzeży Japonii.



„Jan Boży: Uzdrowienia i zbrodnie” – 25 sierpnia

Ubóstwiane medium João Teixeira de Faria stacza się ze szczytów popularności, gdy na jaw wychodzą liczne przypadki molestowania seksualnego, których się dopuścił.





„Bob Ross: Szczęśliwe wypadki, zdrada i chciwość” – 25 sierpnia



Bob Ross dał milionom ludzi radość jako najsłynniejszy na świecie nauczyciel plastyki. Walka o jego biznesowe imperium rzuca jednak cień na jego pogodne obrazy.



„Motelowe metamorfozy” – 25 sierpnia



W nowym reality show zobaczymy, jak pomimo trudności projektowych i pandemii, dwie przyjaciółki zakładają własny biznes i wprowadzają magię do podupadłego motelu, przekształcając go w prawdziwy azyl.



„Clickbait” – 25 sierpnia



Serial analizuje rolę mediów społecznościowych w morderstwie internetowego oprawcy, przedstawiając wydarzenia z punktu widzenia ośmiu osób zaangażowanych w sprawę.



„Post Mortem: W Skarnes nie umiera nikt” – 25 sierpnia



Kilka godzin po tym, jak stwierdzono jej zgon, Live Hallangen budzi się na stole sekcyjnym i czuje potężny, mroczny głód. Tymczasem jej brat Odd ma inny problem — jego rodzinny zakład pogrzebowy w norweskim miasteczku Skarnes nie przynosi zysków, bo w okolicy jest zbyt mało zgonów. Teraz Live musi nauczyć się kontrolować swoją nową groźną naturę i zdecydować, czy jest gotowa odebrać życie innym, aby sama przetrwać i — co nieco ironiczne — zapewnić też przetrwanie rodzinnej firmie.



„Jumanji: Następny poziom” – 25 sierpnia

Spencer ponownie trafia do świata Jumanji. Z pomocą przychodzą mu przyjaciele, bez których wydostanie się z gry jest niemożliwe.





„Edens Zero” – 26 sierpnia



Historia skupia się na Shikim - chłopaku, który całe życie spędził pośród maszyn, w opuszczonym parku rozrywki, położonym w Królestwie Granbell. Nie miał on kontaktu z ludźmi przez ponad sto lat... aż park odwiedziła Rebecca, w towarzystwie kota Happiego. Na dokładkę dotychczasowy spokój naszego bohatera wywraca się do góry nogami, gdy okazuje się, że jego ojczyzna stała się niebezpiecznym miejscem z powodu buntu robotów. Z tego powodu, Shiki, wraz z nowo poznanymi towarzyszami, ucieka na statku kosmicznym w bezgraniczny kosmos.



„Cały on” – 27 sierpnia

Influencerka podejmuje się niełatwego zadania — ma zmienić największego nieudacznika w szkole w króla balu maturalnego.





„Nevertheless” – 27 sierpnia



Opowieść o romansie między zrozpaczoną kobietą, która nie wierzy już w miłość, a zalotnym mężczyzną, który nie chce angażować się w związek.



„Radość życia z Marie Kondo” – 31 sierpnia



Dom to tylko początek. Znana na całym świecie specjalistka od porządków powraca w trzyodcinkowym serialu „Radość życia z Marie Kondo”. Zobacz, jak Marie dzieli się swoją metodą wprowadzania życiowych zmian z właścicielami trzech podupadających firm i ich pracownikami.



„You Are My Spring” – 31 sierpnia



Psychiatra i pracownica hotelu przypadkiem zostają zamieszani w zagadkową sprawę zabójstwa w sąsiedztwie i odkrywają, że łączy ich traumatyczne dzieciństwo.



„Good Girls” – 31 sierpnia

Trzy matki z problemami finansowymi postanawiają obrabować supermarket.





„Oggy Oggy” – 31 sierpnia



Oggy i jego przyjaciele z barwnego kociego świata co dzień wymyślają nową zabawę. Ruszaj na zwariowane przygody razem z nimi!



„Arlo w Nowym Jorku” – 31 sierpnia



Arlo i jego niezwykli przyjaciele mają ambitny plan: przywrócić dawny blask podupadłej dzielnicy Nowego Jorku, która jest dla nich domem.

