Netflix. Dobre seriale, których prawdopodobnie nie oglądałeś. Zobacz listę!

„American Crime Story: Sprawa O.J. Simpsona”



Były futbolista, O.J. Simpson, zostaje oskarżony o dokonanie podwójnego morderstwa.



„Niewiarygodne”

Gdy nastolatka mówi, że została zgwałcona, a potem odwołuje zeznania, dwie policjantki starają się ustalić, do czego naprawdę doszło.





„Kalifat”



Planowany atak ISIS na Szwecję łączy losy grupy kobiet, w tym matki na zakręcie, natchnionej studentki i ambitnej policjantki.



„W pułapce”

Małe miasto rybackie w Islandii. Podczas gwałtownego sztormu policja usiłuje rozwiązać sprawę morderstwa.





„Ruchome piaski”

W prywatnej szkole średniej dochodzi do strzelaniny. Podczas procesu uczennicy Mai Norberg wychodzą na jaw sekrety dotyczące feralnego dnia, a także jej relacji z Sebastianem Fagermanem i jego dysfunkcyjną rodziną.





„Unorthodox”

Młoda kobieta ucieka z Brooklynu do Berlina przed zaaranżowanym małżeństwem. Jednak przeszłość depcze jej po piętach.





„American Crime Story: Zabójstwo Versace”



Miami Beach, lipiec, rok 1997. Gianni Versace zostaje zastrzelony pod swoją posiadłością przez Andrew Cunanana, który poznał słynnego projektanta w latach 90.



„Godless”

Okrutny zbrodniarz terroryzuje Dziki Zachód w poszukiwaniu byłego członka swojej bandy, który zaczął nowe życie w spokojnym miasteczku zamieszkanym przez same kobiety.





„Nawiedzony dom na wzgórzu”

Rodzina zmaga się z upiornymi wspomnieniami o swoim starym domu i wydarzeniach, które zmusiły ją do jego opuszczenia.





„Jak nas widzą”

Pięciu nastolatków z Harlemu zostaje fałszywie oskarżonych o brutalny atak w Central Parku.





„Hollywood”

Grupa ambitnych początkujących aktorów i filmowców zrobi niemal wszystko, aby spełnić swoje marzenia o wielkiej karierze.





„Wybory Paytona Hobarta”

Payton od dziecka wiedział, że będzie prezydentem. Ale najpierw musi poradzić sobie w zdradzieckim politycznym bagnie dla niepoznaki nazywanym "liceum".

Czytaj też:

Tydzień na Netflix. Co nowego obejrzymy? Lista premier