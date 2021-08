„Barwy szczęścia”. TVP ogranicza liczbę odcinków. Fani nie będą zadowoleni

„Barwy szczęścia” – o czym jest serial?

Bohaterami serialu są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

„Barwy szczęścia” – emisja serialu po wakacjach

Fani serialu „Barwy szczęścia” do tej pory mogli oglądać swoją ulubioną produkcję pięć razy w tygodniu – od poniedziałku do piątku. Teraz jednak się to zmieni. Częstotliwość emisji produkcji zostaje ograniczona do czterech dni. Serial oglądać będziemy mogli od poniedziałku do czwartku.

Kiedy premiera nowych odcinków serialu „Barwy szczęścia”?

Nowy odcinek serialu „Barwy szczęścia” zadebiutuje na antenie TVP2 już w poniedziałek 6 września. Produkcja wciąż nadawana będzie o godzinie 20:10.

Czytaj też:

„Tajemnica zawodowa”. Do serialu dołączyły kolejne gwiazdy. Kogo zobaczymy w nowym sezonie?