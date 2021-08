Jakimowicz i Ogórek komentują gwiazdy, krytykujące TVP: Ośmieszają się

Wśród gwiazd, które rozstały się z TVP, są Marzena Rogalska, Maciej Orłoś, Artur Orzech, Michał Olszański czy Andrzej Piaseczny. Mówili oni głośno o tym, że obecna sytuacja w stacji im się nie podoba, oraz że TVP jest „tubą” Prawa i Sprawiedliwości. Swoje trzy grosze dorzuciła ostatnio Kinga Preis, która od lat wciela się w jedną z głównych ról w serialu „Ojciec Mateusz”, mimo iż praca dla TVP „wywołuje w niej sporą niechęć”. Do wypowiedzi aktorki oraz innych osób, które opuściły szeregi Woronicza, odnieśli się Jarosław Jakimowicz i Magdalena Ogórek.

„Nie rozumieją poziomu ośmieszania się takimi słowami”

Magdalena Ogórek zaczęła swoją wypowiedź od pochwalenia urody oraz talentu Kingi Preis, ale na tym komplementy się skończyły. – Pani Kinga jest bardzo piękną kobietą, naprawdę wyśmienitą aktorką, ale nie wiem, po co jej tego typu wypowiedzi? Aktorzy w ogóle nie rozumieją, w co się wpisują. Nie rozumieją poziomu ośmieszania się takimi słowami – oburzała się prezenterka TVP Info, dodając, że panuje „jakiś małpi gaj, albo owczy pęd, żeby się koniecznie wpisać w modny trend”.

„Nigdy nie powiem złego słowa o TVP”

– To kolejna postać w polskim show-biznesie po Piasku, po innych osobach jeszcze, która zaczyna się wypowiadać w temacie współpracy z Telewizją Polską. Człowiek ma wrażenie, że tę osobę to bolało wręcz, ale setki tysięcy złotych przez lata chętnie zarabiała – mówił Jakimowicz i postanowił za przykład swojej teorii dać Macieja Orłosia. –Pan Orłoś żył jak pączek w maśle, a nagle stał się zbuntowanym opozycjonistą, kiedy mu podziękowano. A może słupki spadły? Pewnie, jak nam spadną, to też nas pożegnają. Ale ja proszę państwa, nigdy nie powiem złego słowa o TVP, bo to nie jest zgodne z moim charakterem i wychowaniem – zakończył oburzony Jakimowicz.

