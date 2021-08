„M jak miłość”. To nowy Mateusz Mostowiak? Nowa postać namiesza w serialu

Już niedługo „M jak miłość” wróci po wakacyjnej przerwie. Jak już pisaliśmy, w nowych odcinkach policja poszukiwać będzie w całym kraju zaginionego Mateusza Mostowiaka. Niespodziewanie pojawi się on we Wrocławiu. Problem w tym, że to nie sam bohater, a złodziej jego tożsamości.