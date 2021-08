„M jak miłość”. Co w nowych odcinkach? Tego widzowie się nie spodziewali

Co w nowych odcinkach „M jak miłość”?

Nowy Mateusz Mostowiak?



Tajemnicze zaginięcie Mateusza. Po wyjeździe z Grabiny chłopak całkowicie zerwie kontakt z rodziną – co od razu jego bliskich zaniepokoi. Staszek ustali w końcu, że junior wziął w Gdyni pożyczkę. Później za to Mostowiak pojawi się nagle we Wrocławiu na liście gości jednego z hoteli... Na miejscu zamelduje się jednak ktoś inny: chłopak (w tej roli Krystian Shepherd), który będzie miał dokumenty Mateusza i jego ubranie, ale nigdy nawet nie pojawił się w Grabinie. Jak akcja rozwinie się dalej?



Burza w związku Izy i Marcina

Z kolei Izę i Marcina czeka kolejna małżeńska burza, a nawet prawdziwe tornado. Chodakowski nadal będzie zazdrosny o przyjaźń żony z Michałem i w końcu uzna, że... to właśnie ona doprowadziła do rozstania pisarza z jego poprzednią ukochaną.





Ich związek się rozpadnie?



Iza, zamiast się tłumaczyć, tym razem się zbuntuje. I postawi mężowi ultimatum. Czy ich związek naprawdę się rozpadnie i Chodakowscy spotkają się w końcu w sądzie?



Magda i Adam

Problemy nie ominą także Magdy. Budzyńska kolejny raz umówi się z Adamem i w finale da belfrowi „kosza”. Czując, że ich przyjaźń niebezpiecznie przypomina flirt...



- Chwila szczerości… Adam, myślę, cóż, wydaje mi się, że... chyba mnie polubiłeś?



- W końcu to zauważyłaś?



- Lepiej późno niż wcale… Ale sam chyba rozumiesz, że… to nie ma przyszłości. Jestem mężatką… Co gorsza: szczęśliwą mężatką.



- Tego się obawiałem…



Warecki ujawni list miłosny



Z kolei Warecki pokaże Magdzie „miłosny” list, który dostał niedawno od Ani… Świadomy, że nastolatka nadal jest nim zafascynowana i problem wcale nie zniknął.

– Wydaje mi się, że ten list to... tak naprawdę wołanie o pomoc. Może czas porozmawiać z naszym psychologiem? Albo nawet lepiej z psychologiem gdzieś poza szkołą?

Budzyńska będzie poruszona: – Dziękuję, że dałeś mi znać... Musimy wszyscy podejść do tego naprawdę delikatnie i spróbować ostatecznie rozwiązać tę sytuację…



Ania ucieka z domu



Godzinę później Magda odkryje za to, że na „delikatność” jest już za późno… bo Ania zbuntowała się i uciekła z domu. Czy rodzina odnajdzie dziewczynę - zanim ta wpadnie w prawdziwe kłopoty?



Marta odkryje prawdę?

Tymczasem Marta w premierowych odcinkach wróci nagle do Polski... i przeżyje podwójny szok. Pierwszą „niespodziankę” sprawi jej córka – nieszczęśliwie zakochana w nauczycielu. Później za to jej nerwy nadszarpnie wizyta u Łukasza… Bo w mieszkaniu chłopaka prawniczka spotka Argasińską – i w końcu zrozumie, że przyjaciółka ma romans właśnie z jej synem.





Zemsta na kochanku



A nad głową Łukasza w nowych odcinkach zbiorą się naprawdę czarne chmury… Argasiński znów spotka się z Hermanem – gotów na wszystko, by odkryć, z kim żona go zdradza i by się na jej kochanku zemścić. A bandyta obieca wszystkie jego życzenia spełnić.

„M jak miłość” – o czym jest serial?

Serial emitowany od 2000 roku wciąż znajduje się w czołówce pod względem oglądalności. To opowieść o trzypokoleniowej rodzinie, której protoplastami byli nieżyjący już Lucjan oraz wdowa po nim Barbara Mostowiak. Para doczekała się gromadki dzieci: Małgosi, Marka, Marty oraz Marysi, która jest córką Barbary i nieżyjącego już Łagody. Mimo że starzy Mostowiakowie wiedli szczęśliwe życie, raczej pozbawione kłótni i nieszczęść, ich dzieciom układa się różnie. Głównym wątkiem jest oczywiście tytułowa miłość, która w tym serialu ma wiele barw.

„M jak miłość” – kiedy nowe odcinki?

Premierowy odcinek 22. sezonu serialu „M jak miłość” zostanie wyemitowany we poniedziałek 6 września 2021 roku. Godzina emisji na antenie TVP2 pozostaje niezmienna. Serial oglądać będzie można w poniedziałki i wtorki o godzinie 20:55.

