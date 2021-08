Dobre seriale kryminalne na platformie Netflix. Każdy znajdzie coś dla siebie

„Bodyguard”

Weteran wojny w Afganistanie zostaje osobistym ochroniarzem brytyjskiej minister spraw wewnętrznych. Agent nie podziela jednak poglądów pani polityk.





„When They See Us”

Pięciu nastolatków z Harlemu zostaje fałszywie oskarżonych o brutalny atak w Central Parku.





„Mindhunter”

Jest rok 1979. Dwóch agentów FBI zostaje wyznaczonych, aby przesłuchać osadzonych w więzieniu seryjnych morderców i wykorzystać pozyskaną wiedzę do zamknięcia nierozwiązanych spraw.





„Breaking Bad”

„Zadzwoń do Saula”

Pechowy prawnik robi wszystko, by zaistnieć na sądowej scenie w Albuquerque.





„Narcos”

Dwaj agenci zostają wysłani do Kolumbii, aby zakończyć działalność handlarza narkotyków.





„Dom z papieru”



Ośmioro zamaskowanych przestępców napada na hiszpańską mennicę narodową. Ich przedstawicielem jest tajemniczy Profesor, który prowadzi negocjacje z policją.



„American Crime Story: Sprawa O.J. Simpsona”

Były futbolista, O.J. Simpson, zostaje oskarżony o dokonanie podwójnego morderstwa.





„Orange Is The New Black”

Piper Chapman zostaje skazana na 15 miesięcy więzienia za przestępstwo sprzed dekady.





„Undercover”

Dwójka tajnych agentów bierze na cel ważnego producenta ecstasy wiodącego luksusowe życie na holendersko-belgijskim pograniczu.

