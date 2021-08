Netflix. Najlepsze filmy i seriale dokumentalne. Te produkcje szczerze polecamy

Filmy dokumentalne łączą ludzi, przedstawiając esencję prawdziwego życia, wydobytą ze zbioru materiałów historycznych, fotografii, nagrań, codzienności czy po prostu gadających głów. Oglądając produkcje tego gatunku mamy poczucie autentyczności i intymności, ponieważ przez kilka godzin poznajemy znaczącą historię dla filmowca i głównego bohatera czy kilku. Ostatnio mamy do czynienia z ogromnym „boomem”, jeżeli chodzi o format dokumentu. Nie brakuje filmów i seriali, które opowiadają o prawdziwych zdarzeniach. Takich produkcji na Netfliksie jest aż pod dostatkiem. Proponujemy wam te, które zrobiły na nas największe wrażenie. Przejrzyjcie listę i dajcie nam znać, czy znaleźliście coś dla siebie.

„Jim i Andy”



Jim Carrey wspomina swoją totalną przemianę w Andy’ego Kaufmana i zaprasza nas do rozważań nad sensem życia, rzeczywistością, tożsamością i karierą.



„Rozmowy z mordercą: Taśmy Teda Bundy’ego”

Dokument prezentuje niepublikowane wcześniej wywiady z siedzącym w celi śmierci Tedem Bundym.





„Athlete A: Sport w cieniu skandalu”



Zobacz, jak śledztwo dziennikarskie ujawniło liczne przypadki molestowania młodych kobiet ze strony lekarza kadry amerykańskich gimnastyczek, Larry'ego Nassara.



„Czego nauczyła mnie ośmiornica”

Historia nietypowej przyjaźni pewnego filmowca i ośmiornicy zamieszkującej południowoafrykański las wodorostów, która zdradza mu tajemnice tego świata.





„XIII poprawka”

Badacze, aktywiści i politycy analizują przyczyny kryminalizacji Afroamerykanów oraz wzrostu liczby więźniów w USA.





„Król tygrysów”

Serial dokumentalny opowiadający o podziemnym świecie hodowców wielkich kotów, w którym spotkać można najbardziej ekscentrycznych ze wszystkich ekscentryków.





„Amerykańska fabryka”

Miliarder z Chin otwiera fabrykę w Ohio i zatrudnia amerykańskich robotników, co szybko prowadzi do konfliktu kultur.





„Ostatni taniec”

Serial dokumentalny o karierze Michaela Jordana i legendarnej drużynie Chicago Bulls z lat 90. Zawiera niepublikowane dotąd nagrania z sezonu 1997–1998.





„Powiedz mi, kim jestem”

Dokument, w którym dotknięty amnezją Alex prosi swojego bliźniaka Marcusa, aby ten opowiedział mu o ich życiu. Brat postanawia jednak przemilczeć pewien mroczny sekret.





„Audrie & Daisy”

W tym poruszającym dokumencie dwie nastolatki padają ofiarą ataku seksualnego, by potem przeżyć kolejne upokorzenie w internecie i w swoim rodzinnym mieście.





„Aaron Hernandez: W głowie mordercy”



Historia Aarona Hernandeza, gwiazdora drużyny futbolowej New England Patriots, który z zimną krwią zamordował kolegę i zamienił boisko na spacerniak.



„Plastikowy ocean”

Grupa naukowców pokazuje alarmujące fakty o zatruciu oceanów plastikiem i proponuje technologie, które mogą temu przeciwdziałać.





„Odwal się od kotów: Polowanie na internetowego mordercę”

Ten serial dokumentalny stanowi kronikę poszukiwań psychopaty, które prowadzili internauci z całego świata.





„Procesy w sprawie Gabriela Fernandeza”

Po brutalnym morderstwie chłopca rozpoczyna się proces jego opiekunów i pracowników społecznych. Rodzą się pytania o systemową ochronę dzieci narażonych na przemoc.





„Metallica: Some Kind of Monster”

Dokument ukazuje proces tworzenia nowej płyty, jak również codzienne życie i relacje pomiędzy członkami tytułowego zespołu.





„Pokochają mnie, gdy będę martwy”



Zdobywca Oscara, reżyser Morgan Neville („O krok od sławy”) opowiada prowokacyjną historię legendarnego reżysera Orsona Wellesa w ostatnich 15 latach jego życia.



„Jeffrey Epstein: Obrzydliwie bogaty”

Serial dokumentalny przybliżający historie ofiar Jeffreya Epsteina i pokazujący, jak ten przestępca seksualny używał fortuny i wpływów w swojej potwornej działalności.





„Morderstwo wśród mormonów”

Nieprawdopodobna, ale prawdziwa historia kryminalna — przebiegły oszust postanawia zagrać o wysoką stawkę, co prowadzi do rozlewu krwi i uderza w fundamenty wiary.





„The Confession Killer”

Henry Lee Lucas zyskał sławę, gdy przyznał się do setek niewyjaśnionych zbrodni. Ten serial dokumentalny analizuje, ile prawdy było w jego słowach.





„Kto zabił Malcolma X?”



Kilkadziesiąt lat po zabójstwie Malcolma X, przywódcy ruchu afroamerykańskiego, aktywista podejmuje się trudnej misji odkrycia prawdy o tym szokującym zdarzeniu.



„Misha i wilki”

Jako mała dziewczynka rzekomo uciekła przed Holokaustem i zamieszkała wśród wilków. Jej historia z pewnością porusza serca, ale jednocześnie budzi wątpliwości.





„R. Kelly: jego wszystkie ofiary”



W tym serialu dokumentalnym prezentującym zawiłą historię oskarżeń przeciwko muzykowi R. Kelly’emu kobiety zdają szczegółowe relacje o przemocy seksualnej i psychicznej.



„Bardzo dziki kraj”



Gdy lider kontrowersyjnej sekty tworzy utopijne miasto na pustyni w Oregonie, jego konflikt z sąsiadami szybko wymyka się spod kontroli. Historia oparta na faktach.



„Fran Lebowitz: Udawaj, że to miasto”



Słynąca z sarkastycznego humoru pisarka i gawędziarka Fran Lebowitz odkrywa przed Martinem Scorsese zaułki nowojorskich ulic i swojego fascynującego umysłu.



„Historia wulgaryzmów”

Gospodarz tego niecenzuralnego programu – Nicolas Cage – przygląda się historii najpopularniejszych angielskich wulgaryzmów i bada ich wpływ na kulturę.

