„M jak miłość”. Ci bohaterowie zniknęli z serialu. Jak potoczyły się ich losy?

Małgorzata Kożuchowska, Joanna Koroniewska, Jacek Poniedziałek i Bożena Stachura to tylko kilku aktorów, którzy wcielali się w w ważne postacie „M jak miłość”, Jednak ich bohaterowie zniknęli z ekranu. Co się z nimi stało? Sprawdźcie!

Marek Mostowiak (Kacper Kuszewski)



Kacper Kuszewski, czyli serialowy Marek Mostowiak pożegnał się z „M jak miłość” w 2018 roku. Jego bohater wyjechał za granicę, więc jest szansa na powrót aktora do serialu.



Stefan Muller (Stefan Muller)



Aktor nazywa się dokładnie tak, jak nazywano jego bohatera. I podobnie potoczyły się ich losy. Muller zdecydował się zakończyć filmową karierę i wrócić do ojczyzny. Jego postać również wróciła do Niemiec.



Małgosia Mostowiak (Joanna Koroniewska)



Gdy Joanna Koroniewska zdecydowała się odejść z serialu, jej postać wysłano do Stanów Zjednoczonych. Tam, miała wyjść za mąż, ale w drodze na ślub, ona i jej niedoszły mąż mieli wypadek. Mężczyzna zginął na miejscu, zaś Małgosia trafiła do szpitala. Stamtąd wypisała się na własne życzenie, i słuch o niej zaginął. Podejrzewa się, że wpadła w ręce sekty.



Grażyna Łagoda (Bożena Stachura)



Jej małżeństwo z Michałem Łagodą było nieudane, a Marek Mostowiak odrzucił jej zaloty. Wówczas Grażyna zdecydowała się na rozwód i sprzedaż udziałów w firmie. Wyjechała z miasta, a jej dalsze losy są nieznane.



Hanka Mostowiak (Małgorzata Kożuchowska)



To chyba jedna z najgłośniejszych śmierci serialowych. Grana przez Małgorzatę Kożuchowską Hanka wjechała samochodem w kartony i zginęła. Okazało się, że jej bohaterce pękł tętniak i dlatego doprowadziła do wypadku.



Ewa Nowicka - Skalska (Dominika Figurska)



Ewa i jej mąż wpadli w ogromne problemy finansowe. Nie wyjaśniono jednak, co się z nimi stało. Ostatni raz aktorka pojawiła się w serialu w 2010 roku.



Norbert Wojciechowski (Mariusz Sabiniewicz)



Mariusz Sabiniewicz, który wcielał się w Norberta, w 2007 roku przegrał walkę z rakiem. Po śmierci aktora jego bohater wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie zginął w katastrofie lotniczej.



Michał Łagoda (Paweł Okraska)



W drodze na ślub z Małgosią Łagoda doszło do wypadku samochodowego, w którym Michał zginął na miejscu.



Rafał Lubomirski (Jacek Poniedziałek)



Lubomirski był partnerem Marty Mostowiak. Ich relacja skończyła się, gdy mężczyźnie udało się po latach nawiązać kontakt z synem. Wkrótce też wrócił do byłej żony i cała jego rodzina wyjechała na stałe do Australii.



Jacek Milecki (Robert Gonera)



Jacek Milecki również był w związku z Martą Mostowiak. Wyjechał z Warszawy, gdy okazało się, że ma długi. Nie wiadomo jak potoczyły się jego losy i gdzie obecnie przebywa. Czytaj też:

