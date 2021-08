Seriale podobne do „Faudy”. 10 produkcji, które znajdziesz na Netflix

„Kalifat”

Planowany atak ISIS na Szwecję łączy losy grupy kobiet, w tym matki na zakręcie, natchnionej studentki i ambitnej policjantki.





„Hit & Run”

Życie mężczyzny wywraca się do góry nogami, gdy jego żona ginie w wypadku, którego sprawca ucieka.





„Mosul”

Jednostka policji z Mosulu walczy z oblegającymi miasto żołnierzami ISIS.





„When Heroes Fly”

Czterech byłych izraelskich żołnierzy po latach znów wybiera się na wspólną misję, by znaleźć kobietę, która ponoć żyje w Kolumbii, choć wcześniej uznano ją za zmarłą.





„Homeland”



Po ośmiu latach niewoli w Iraku sierżant korpusu piechoty morskiej powraca do Stanów Zjednoczonych jako bohater. Agentka CIA podejrzewa, że może on planować zamach terrorystyczny.



„Bejrut”

Amerykański dyplomata opuszcza Liban w 1972 roku po tragicznym zdarzeniu. Dziesięć lat później zostaje wezwany do Bejrutu przez agentkę CIA, by pomóc uwolnić przyjaciela, którego zostawił.





„The Spy”

Oparta na faktach historia Eliego Cohena, jednego z najwybitniejszych izraelskich szpiegów, który w latach 60. XX wieku infiltrował rząd Syrii.





„Layla M.”



Młoda Holenderka marokańskiego pochodzenia radykalizuje się i wyjeżdża na Bliski Wschód, by pomóc swoim braciom i siostrom w walce z dyskryminacją muzułman.



„6 dni”



Irańska ambasada w Londynie zostaje zaatakowana przez uzbrojonych napastników. Elitarna brytyjska jednostka SAS otrzymuje zadanie odbicia budynku.



„Al Hayba”

W wiosce na libańsko-syryjskim pograniczu głowa klanu przemycającego broń zmaga się z rodzinnymi waśniami, walkami o władzę i skomplikowanym życiem uczuciowym.



„Fauda” – o czym jest serial?

„Fauda” to izraelski serial, który stworzony został przez dwóch filmowców – Liora Raza i Aviego Issacharoffa. Niektóre fabularne wątki są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami, ponieważ pierwszy z mężczyzn na przełomie lat 80. i 90. wstąpił do Sił Obronnych Izraela i służył jako komandos w elitarnej, tajnej jednostce antyterrorystycznej na terytoriach palestyńskich, wchodzącej w skład jednostek specjalnych Mista'arvim.

Akcja serialu „Fauda” rozgrywa się we współczesnym Izraelu i Palestynie (Zachodni Brzeg i Strefa Gazy w Autonomii Palestyńskiej) na tle konfliktu izraelsko-palestyńskiego. W sumie na platformie Netflix oglądać można 3. sezony produkcji. Każda z nich stanowi odrębną historię.

