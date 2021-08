„Psie pazury” ze zwiastunem. Benedict Cumberbatch w nowym filmie Netfliksa

"Psie pazury" – o czym jest film?

Błyskotliwy i charyzmatyczny Phil Burbank jest zarazem sadystycznym i brutalnym człowiekiem. Cały romantyzm, siła i kruchość Phila są uwięzione w przeszłości i w ziemi. Potrafi on wykastrować byka dwoma szybkimi cięciami noża i pływa nago w rzece, oblewając swoje ciało błotem. Jest kowbojem tak surowym, jak jego skóra.

Jest 1925 rok. Bracia Burbank są zamożnymi ranczerami z Montany. W restauracji Red Mill, w drodze na targ, spotykają Rose, owdowiałą właścicielkę oraz jej wrażliwego syna Petera. Phil zachowuje się tak okrutnie, że doprowadza ich oboje do łez, rozkoszując się ich krzywdą i doprowadzając do śmiechu swoich kolegów – wszystkich z wyjątkiem brata George'a, który pociesza Rose, a następnie postanawia się z nią ożenić.

Phil miota się między wściekłością a szyderstwem, podczas gdy jego drwiny z syna Rose są coraz bardziej widoczne i wspomagane dopingiem jego uczniów. Decyduje się on jednak na wzięcie chłopca pod swoje skrzydła. Czy ten gest jest dowodem na to, że Phil ma również łagodną stronę czy to dalsza część podstępnego planu?

Twórcy i obsada

Film wyreżyserowała Jane Campion, nowozelandzka reżyserka, laureatka Złotej Palmy na 46. MFF w Cannes za film „Fortepian” (1993), znana także z obrazów takich jak „Jaśniejsza od gwiazd” (2009), „Tatuaż” (2003) czy serialu „Tajemnice Laketop” (2013-2017). „Psie pazury” to adaptacja filmowa powieści o tym samym tytule autorstwa Thomasa Savage'a, twórcy, który publikował w latach 1944-1988, czerpiąc z wczesnych doświadczeń z amerykańskiego Zachodu. Muzykę do filmu skomponował Jonny Greenwood. Producentami byli: Jane Campion, Tanya Seghatchian, Emile Sherman, Iain Canning i Roger Frappier.

W filmie zobaczymy gwiazdy takie jak: Benedict Cumberbatch („Doktor Strange”, „Gra tajemnic”, „Sherlock”), Kirsten Dunst („Spider-Man”, „Maria Antonina”, „Wywiad z wampirem”), Jesse Plemons („Może pora z tym skończyć”, „Fargo”, „Czarne lustro”) i Kodi Smit-McPhee („2067”, „Alfa”, „Pozwól mi wejść”).

„Psie pazury” – kiedy premiera filmu?

Film „Psie pazury” zadebiutuje na platformie Netflix 1 grudnia 2021 roku.



