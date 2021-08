„Powrót do przyszłości”. Filmowi Marty McFly i Emmett Brown znów razem. Zobaczcie, jak się zmienili

„Powrót do przyszłości”

Kiedy film „Powrót do przyszłości” zadebiutował w 1985 roku, od razu przyciągnął masę fanów. Dwie kontynuacje – z 1989 i 1990 roku – zostały odebrane równie dobrze, jak oryginalny film i odniosły sukces finansowy. Oryginalna produkcja jednak do tej pory uważana jest przez wielu za jeden z najlepszych filmów science fiction, jaki kiedykolwiek powstał, w tym przez Jamesa Gunna („Strażnicy Galaktyki”, „Movie 43”), który twierdzi, że to „obraz idealny”.

Głównymi bohaterami filmu i jego kontynuacji są dwaj przyjaciele – nastolatek Marty McFly (w tej roli Michael J. Fox) oraz doktor Emmett „Doc” Brown (Christopher Lloyd). Podróżują oni w czasie DeLoreanem DMC-12, który Brown wyposażył w kondensator strumienia umożliwiający owe wojaże.

Wszystkie trzy filmy z trylogii uważanej już za kultową wyreżyserował Robert Zemeckis. Muzykę skomponował Alan Silvestri, a producentem był m.in. sam Steven Spielberg.

Marty McFly i Doktor Emmett Brown po latach

Co jakiś czas w mediach społecznościowych 60-letniego Michaela J. Foxa i 82-letniego Christophera Lloyda pojawiają się ich wspólne zdjęcia, które potwierdzają, że aktorzy wciąż utrzymują ze sobą kontakt. Z powodu pandemii koronawirusa przez długi czas jednak oddani fani nie widzieli razem bohaterów swojej ulubionej produkcji. Teraz jednak zarówno jeden jak i drugi aktor zamieścili w sieci swoje wspólne fotki. „Powrót do powrotu #powrótdoprzyszłości” – podpisał zdjęcie Fox. „Najlepsze czasy” – skomentował Lloyd. Ponieważ na jednym z wrzuconych fotek Fox i Lloyd pozują w wózkach golfowych, aktor Justin Long, skomentował to, nawiązując do słynnego cytatu z filmu: „Drogi? Tam, gdzie gramy w golfa, nie potrzebujemy... dróg”.

Lloyd wrzucił z kolei na swój Instagram zdjęcie, na którym on i Fox siedzą obok siebie i żywo dyskutują.

