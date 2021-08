Jesień w telewizji. Kiedy i gdzie zobaczymy najpopularniejsze programy rozrywkowe?

„Królowe życia”, „Taniec z gwiazdami”, „Rolnik szuka żony”, „Twoja Twarz Brzmi znajomo”, „Hotel Paradise” czy „Love Island. Wyspa Miłości”? Fani programów rozrywkowych nie będą tej jesieni rozczarowani. Telewizja Polska, TVN, Polsat oraz stacja TTV zadbały o swoich widzów. Zobaczcie, kiedy startują Wasze ulubione programy i gdzie będziecie mogli je oglądać!

„Dancing With The Stars.Taniec z Gwiazdami”



W tym sezonie najsłynniejszy program zmienia dzień emisji. Show będziemy mogli oglądać w poniedziałki, o godzinie 20:05, oczywiście na antenie telewizji Polsat.

Premiera 30 sierpnia



„Rolnik szuka żony”



8. edycja programu, w którym rolnicy szukają miłości emitowana będzie w niedziele, o godzinie 21:15 na TVP 1.

Premiera 19 września



„The Voice of Poland”



Muzyczne show Telewizji Polskiej bedziemy mogli śledzić w soboty, o godzinie 20:00, w TVP 2.

Premiera 11 września



„Hotel Paradise”



Miłosne reality show emitowane będzie od poniedziałku do czwartku, o godzinie 20:30, na antenie TVN 7.

Premiera 30 sierpnia



„Love Island. Wyspa miłości”



Miłosne rozterki, flirty i romanse. Reality show, którego gospodynią jest Karolina Gilon będziemy mogli śledzić od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę o godzinie 22:10 na antenie telewizji Polsat.

Premiera 30 sierpnia



„Ninja Warrior Polska”



Show, którego uczestnicy walczą o tytuł Ninja Warrior emitowane będzie we wtorki, o godzinie 20:05 w Polsacie.

Premiera 31 sierpnia



„Mam talent!”



Po przerwie „Mam Talent!” wraca z nowym jurorem – Janem Klimentem oraz prowadzącym. U boku Marcina Hołowni zobaczymy tym razem Michała Kempę. Show będzie miało emisje w soboty, o godzinie 20:00, na antenie TVN.

Premiera 4 września



„You Can Dance –nowa generacja”



Tym razem, o wielkie pieniądze i naukę w ekskluzywnej szkole tańca ubiegać się będą nastolatkowie. Program przeszedł pod skrzydła Telewizji Polskiej i zobaczymy w nim zarówno nowych jurorów, jak i prowadzących. Show emitowane będzie w piątki, o godzinie 20:00 w telewizyjnej Dwójce.

Premiera 10 września



„Królowe życia”



Reality show z niezwykłymi bohaterami już wystartowało z 11. edycją. Śledzić ją będzie można w czwartki, o godzinie 22:05, na antenie TTV.

Premiera 26 sierpnia



„Twoja twarz brzmi znajomo”



Piątki należeć będą do artystów, którzy wcielać się będą w polskie i światowe gwiazdy muzyki. „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” emitowana będzie w piątki, o godzinie 20:05, na antenie telewizji Polsat.

Premiera 3 września

