10. gwiazd, które opuściło szeregi Telewizji Polskiej. Dlaczego?

Ostatnimi laty w Telewizji Polskiej zaszło wiele zmian. Pojawiły się nowe twarze, a te, które latami oglądaliśmy na ekranie zniknęły lub przeszły do innych stacji. Dlaczego? Niektórzy dziennikarze i artyści głośno mówili o tym, że TVP pod rządami Jacka Kurskiego to już całkiem inna instytucja, która działa niczym tuba Prawa i Sprawiedliwości. Część prezenterów pożegnano, inni sami zdecydowali się opuścić telewizję publiczną. Oto 10. gwiazd, których rozstanie z TVP wywołało medialny szum.

Michał Olszański



Olszański przez ponad 20 lat był dziennikarzem Telewizji Polskiej. Najpierw zwolniono go z prowadzenia „Pytania na Śniadanie” następnie z „Magazynu Ekspres Reporterów”. Prezentera z trybie nagłym zdjęto z wizji.



Monika Richardson



– TVP ma niezwykłą umiejętność wyrządzania podłości człowiekowi, któremu należą się kwiaty i tort, albo chociaż uścisk dłoni i słowo „dziękuję” – komentowała w mediach swoje zwolnienie Richardson.



Andrzej Piaseczny



Pożegnanie muzyka z TVP było bardzo głośne. Gdy Piaseczny zrobił coming out oraz zaczął głośno krytykować rząd i prezydenta, szybko okazało się, że nie zobaczymy go już ani w „The Voice” ani na żadnym z koncertów czy festiwali telewizji publicznej.



Artur Orzech



Orzech od początku był komentatorem Eurowizji oraz od wielu lat prowadził „Szansę na Sukces”. O jego zwolnieniu TVP poinformowało w oświadczeniu medialnym, twierdząc, że dziennikarz nie pojawił się na nagraniu. On zaś odpowiedział ostro prezesowi TVP, Jackowi Kurskiemu w mediach społecznościowych.



Marzena Rogalska



Rogalska przyznała, że ostatnimi laty jej praca dla TVP nie była łatwa. Szalę goryczy przelał fakt, że telewizja publiczna nie przyłączyła się do strajku wolnych mediów. Dziennikarka złożyła wówczas wypowiedzenie.



Barbara Kurdej-Szatan



Aktorka prowadziła kilka programów rozrywkowych i wiele koncertów TVP. Wzięła jednak udział w Marszu Równości i głośno poparła Rafała Trzaskowskiego w wyborach na Prezydenta Warszawy. Od tego czasu nie otrzymała już żadnej nowej propozycji od telewizji publicznej oraz zniknęła z wcześniejszych programów.



Robert Janowski



Przez 20 lat prowadził program „Jaka to melodia?”. Nie przyjął nowych warunków współpracy, a o swoim zwolnieniu dowiedział się z mediów.



Maciej Orłoś



Orłoś prowadził przez 25 lat Teleexpress i był jego twarzą. Przez długi czas nie chciał zdradzić powodów swojego odejścia. W jednym z wywiadów stwierdził w końcu, że zrozumiał, iż czas wolności słowa w TVP się skończył i wtedy zadecydował, że jego czas w telewizji publicznej również dobiegł końca.



Beata Tadla



TVP zwolniło Tadlę z prowadzenia „Wiadomości”, podając za powód „zmianę koncepcji programu”. Dziennikarka przyznała, że została usunięta z powodów politycznych.



Zofia Zborowska-Wrona



Aktorka przez kilka lat wcielała się w rolę Anety w „Barwach szczęścia". Odeszła z serialu, twierdząc, że nie wróci, póki TVP jest tubą partii rządzącej.

