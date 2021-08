Dobre filmy na Netflix, których prawdopodobnie nie oglądałeś. Oto nasze propozycje

Oto 10 dobrych filmów, które obejrzycie na platformie Netflix. Od komedii po thrillery, dramaty czy horrory. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

„Richard Jewell”



Film, wyreżyserowany przez Clinta Eastwooda, opowiada o burzy medialnej, jaka miała miejsce w 1996 roku, kiedy ochroniarz Richard Jewell odkrył bombę na letnich igrzyskach olimpijskich w Atlancie, po czym powiadomił władze i zalecił ewakuację wszystkich obecnych na zawodach. Podczas gdy początkowo był chwalony za swoje bohaterskie działania, później został fałszywie oskarżony o to, że sam podłożył bombę.



„Proces Siódemki z Chicago”



Film Aarona Sorkina na podstawie prawdziwych wydarzeń. W 1968 roku „Siódemka z Chicago” w składzie: Abbie Hoffman, Jerry Rubin, David Dellinger, Tom Hayden, Rennie Davis, John Froines i Lee Weiner – zostali oskarżeni przez rząd federalny USA między innymi o spisek i podżeganie do zamieszek, które miały miejsce w Chicago w stanie Illinois przy okazji Narodowej Konwencji Demokratów. Uczestnicy protestów domagali się zakończenia wojny w Wietnamie. W obsadzie znalazła się plejada gwiazd, w tym: Sasha Baron Cohen, Joseph Gordon-Levitt, Michael Keaton czy Yahye Abdul-Mateen II.



„Ostatni list od kochanka”



Ellie – londyńska dziennikarka – z pasją odkrywa historię zakazanej miłości, której ślad zachował się w odnalezionych listach sprzed pół wieku. W obsadzie m.in. Shailene Woodley, Felicity Jones, Callum Turner i Joe Alwyn.



„Praktykant”



Ben nie odkrywa uroków emerytury. Wkrótce rozpoczyna staż w redakcji strony internetowej o modzie. W rolach głównych Robert De Niro i Anne Hathaway.



„Diabeł wcielony”



„Diabeł wcielony” to pierwszy film w reżyserii Antonio Camposa od czasu „Christine” z 2016 roku. Jest adaptacją debiutanckiej powieści Donalda Raya Pollocka z 2011 roku. W obsadzie pojawiły się świetne nazwiska: Tom Holland, Bill Skarsgård, Riley Keough, Jason Clarke, Sebastian Stan, Haley Bennett, Harry Melling, Eliza Scanlen, Mia Wasikowska czy Robert Pattinson.

Akcja filmu sadzona jest na prowincji w południowym Ohio i Zachodniej Wirginii, chociaż sam film kręcony był w Alabamie. Powieść Pollocka opowiada o wspólnocie religijnej, którą wiara doprowadza do przerażającej skrajności. Widzowie zobaczą całą galerię zajmujących i dziwacznych postaci, od czasów II wojny światowej do lat 60. XX wieku. Willard Russel (Bill Skarsgard) to dręczony wspomnieniami rzezi na Południowym Pacyfiku weteran wojenny, który nie może uratować swojej żony Charlotte (Haley Bennett) przed śmiertelną chorobą. Jest też małżeństwo seryjnych morderców – Carla (Jason Clarke) i Sandy (Riley Keough) Henderson przemierzają amerykańskie autostrady w poszukiwaniu ofiar. Na ekranie pojawią się również bezbożny kaznodzieja Robert Pattinson i kaleki szeryf (Sebastian Stan). W samym środku tej pokręconej paczki jest młody Arvin Eugene Russell (Tom Holland), osierocony syn Willarda i Charlotte, który wyrasta na dobrego człowieka.



„Platforma”



Betonowa płyta z jedzeniem zjeżdża w dół w wielopoziomowym więzieniu. Dla osadzonych zamkniętych na najniższych piętrach pozostaną tylko resztki — albo głód i rozpacz.



„Krwawe niebo”



Cierpiąca na tajemniczą chorobę kobieta musi ujawnić swój mroczny sekret, gdy terroryści próbują przejąć samolot, którym podróżuje ona ze swoim synkiem.



„Szkoła melanżu”



Film w reżyserii Olivii Wilde, w którym główne role zagrały Kaitlyn Dever i Beanie Feldstein.

W przeddzień ukończenia liceum dwie przyjaciółki decydują się nadrobić jednej nocy cztery lata utracone na naukę bez zabawy.



„Frances Ha”



Film wyreżyserowany przez Noah Baumbacha, w którym w tytułową rolę wcieliła się Greta Gerwig. Frances ma 27 lat i każdego dnia budzi się z nowym pomysłem na przyszłość.



„Malcolm i Marie”



Film „Malcolm & Marie” został nakręcony podczas pandemii na taśmie filmowej 35 mm w czerni i bieli. Reżyserem jest Sam Levinson, odpowiedzialny za serial "Euforia" HBO.

Malcolm (John David Washington) i jego dziewczyna Marie (Zendaya) wracają do domu z premiery filmu Malcolma i czekają na pierwsze recenzje krytyków. Wieczór przybiera jednak niespodziewany obrót, gdy na jaw wychodzą wcześniej niewypowiedziane na głos prawdy o ich związku, co wystawia ich miłość na próbę.Czytaj też:

„Kierunek: Noc”. Jest zwiastun 2. sezonu! Borys Szyc w akcji