Nie żyje Piotr Gessler. Lara Gessler żegna ojca we wzruszającym wpisie

„Dziś w nocy odszedł mój pierwszy, najlepszy przyjaciel. Moja najwyższa instancja we wszystkich dylematach. Mój spokój, miłość, dom. Kocham Cię tak bardzo mocno. Do zobaczenia Tato” – czytamy we wpisie Lary Gessler, która dołączyła do niego także dwie wspólne fotografie ze swoim ojcem.

instagram

Piotr Gessler urodził się w 1958 roku. Był synem polityka Zbigniewa Gesslera, posła na Sejm PRL IX kadencji oraz malarki Wandy Gessler. Był jednym z najbardziej znanych polskich restauratorów i drugim mężem Magdy Gessler. Para doczekała się córki Lary, która na świat przyszła w 1989 roku.

Więź ojca z córką

Lara Gessler w wielu wywiadach opowiadała, że głównie ojciec ją wychowywał i była z nim bardzo związana. „Mój tata bardziej pełnił rolę osoby dbającej o domowe ognisko, więc nie odczuwałam dużego braku mamy. Po prostu zawsze był podział. Mama była tą, która nosiła spodnie, miała jaja i tak jest do teraz” – mówiła agencji informacyjnej Newseria Lifestyle. „Poniekąd uratowało mnie rozstanie rodziców. Bałam się, że będę musiała wskazywać, z kim chce być, ale tak się nie stało. Tato był dla mnie naturalnym wyborem. Mama przekierowała swoje życie w inną stronę. Przede wszystkim bardzo skupiła się na pracy. Myślę, że chyba wiedziała, co jest dla mnie lepsze” – dodała z kolei w rozmowie z dwumiesięcznikiem „Urody Życia” w 2018 roku Lara Gessler.

Czytaj też:

„Kierunek: Noc”. Jest zwiastun 2. sezonu! Borys Szyc w akcji