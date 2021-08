O tym wywiadzie mówił cały świat. Canal+ wyemituje dokument o rozmowie księżnej Diany z Bashirem

We wtorek 31 sierpnia przypada kolejna rocznica śmierci księżnej Diany. Wypadek w paryskim tunelu był zdaniem wielu tragicznym finałem agresywnego medialnego zainteresowania „królową ludzkich serc”. Zainteresowania, które wzbudzała od chwili ogłoszenia jej zaręczyn z następcą brytyjskiego tronu, a które osiągnęło apogeum po telewizyjnym wywiadzie, gdzie otwarcie mówiła o rozpadzie małżeństwa z księciem Karolem, zdradach i braku wsparcia ze strony rodziny królewskiej.

Wywiad, który zmienił wszystko

Rozmowa, poprzedzona tygodniami sekretnych spotkań i utrzymywana w tajemnicy do ostatniej chwili, do dziś budzi ogromne kontrowersje. I to nie tylko ze względu na poruszającą treść wyznań księżnej Walii, która uderzała w podstawy monarchii. Wszyscy zastanawiali się, w jaki sposób Martin Bashir pokonał bardziej znanych dziennikarzy w walce o najważniejszy wywiad świata. Manipulacje, fałszowanie dokumentów, podsłuchy i szpiegostwo – film "Diana – wywiad, który zmienił wszystko" to zaskakująco przenikliwy portret przełomowego wydarzenia, w którym dziennikarze BBC oraz współpracownicy księżnej opowiadają o kulisach rozmowy i jej późniejszych społecznych konsekwencjach.

Gdzie obejrzeć wywiad Bashira z księżną Dianą?

Premiera dokumentu „Diana – wywiad, który zmienił wszystko” w sobotę 28 sierpnia o 22:00 na antenie Planete+ oraz w CANAL+ online na canalplus.com. W serwisie już dziś oglądać można również film „Kim była księżna Diana naprawdę”. To najnowszy brytyjski dokument opowiadający historię Spencerów, jednej z najwspanialszych arystokratycznych rodzin Wielkiej Brytanii. Produkcja pełna anegdot, archiwaliów i wypowiedzi historyków, pozwala spojrzeć ze znacznie szerszej perspektywy na postać i dorobek Diany Spencer.

