Netflix. Masa nowości we wrześniu. Co obejrzymy?

W trzecim sezonie „Sex Education” poznamy nowych członków obsady, w tym nową dyrektorkę liceum Moordale. Czy szkołę czeka prawdziwa rewolucja? Zobaczymy także pierwszą część finałowego sezonu „Domu z papieru” i dowiemy się, jak zakończy się największy napad w historii. W tym miesiącu wyruszymy również w trzymający w napięciu lot z załogą drugiego sezonu serialu „Kierunek: Noc” i z uśmiechem przez łzy pożegnamy „Lucyfera”.

We wrześniu na Netflix pojawi się także dokument o życiu siedmiokrotnego mistrza świata Michaela Schumachera, w którym znajdą się niepublikowane wcześniej materiały. A podczas pierwszych jesiennych wieczorów świetnie sprawdzą się takie filmy jak „Frida”, „Seberg”, „Lighthouse” oraz „Cemetery Junction”.

Lista nowości na Netflix we wrześniu 2021

„Dom z papieru” sezon 5. część pierwsza – 3 września



Gang okupuje Bank Hiszpanii od ponad stu godzin. Profesor jest zagrożony. Co gorsza, do akcji wkracza kolejny przeciwnik: wojsko.



„Oszustki” – 1 września



Młody milioner stanie się obiektem rywalizacji dwóch oszustek, zarabiających na życie wyłudzaniem pieniędzy od zamożnych mężczyzn.



„Cemetery Junction” – 1 września



Lata siedemdziesiąte XX wieku. Trzech przyjaciół - Freddie (Christian Cooke), Bruce (Tom Hughes) oraz Snork (Jack Doolan) - wiedzie pełne rutyny życie w małym, angielskim miasteczku. Freddie marzy o wyrwaniu się klasy robotniczej i lepszej przyszłości, a chłodny i charyzmatyczny Bruce oraz nieudacznik Snork zadowoleni są z tego, co mają. Kiedy jednak ambitny chłopak dostaje nową pracę i zaczyna spotykać się ze swoją szkolną miłością Julie (Felicity Jones), jego dwaj kumple zaczynają inaczej patrzeć na rzeczywistość.



„Frida” – 1 września



Film opowiada o burzliwym romansie znanej malarki Fridy Kahlo z jej mentorem i mężem Diego Riverą.



„Ile warte jest ludzkie życie?” – 3 września



Po zamachach z 11 września prawnik zmaga się z własnymi emocjami, próbując wycenić życie ofiar. Na podstawie autentycznych zdarzeń.



„Kierunek: Noc” — sezon 2 – 8 września



Pasażerowie porwanego samolotu, którzy znaleźli schronienie głęboko pod ziemią, zmagają się z falą nowych kryzysów. Atmosfera w wojskowym bunkrze robi się napięta.



„The Circle USA” sezon 3. – 8 września



Pojawiają się nowi flirciarze, kłamczuchy i uczciwi sprzymierzeńcy, którzy będą się zmagać z przeciwnościami i zwrotami akcji, żeby zdobyć nagrodę sezonu.



„Lucyfer” sezon finałowy – 10 września



Lucyfer dostał awans, ale czy naprawdę zależy mu na pracy? Chloe chce rzucić zawód detektywa, Amenadiel wstępuje do policji. A to nie jedyne ciekawe wydarzenia.



„Kate” – 10 września



Bezwzględna zabójczyni zostaje śmiertelnie otruta podczas realizacji zlecenia w Tokio. Teraz ma niecałą dobę, żeby dokonać zemsty.



„SCHUMACHER” – 15 września



Dociekliwy dokument o życiu Michaela Schumachera, który dzięki śmiałości i przekornemu usposobieniu został legendą Formuły 1.



„Seberg” – 15 września



Kiedy aktorka Jean Seberg angażuje się w ruch na rzecz praw obywatelskich, FBI zaczyna ją obserwować.



„Final Space” sezon 3. – 16 września



Gary i jego załoga starają się przetrwać chaos i rzeź w Kosmosie Ostatecznym, a także wymknąć się złemu Invictusowi, który pragnie okiełznać moce Ciastusia.



„He-Man i Władcy Wszechświata” – 16 września



Potężny nastolatek Adam i jego bohaterska drużyna odkrywają legendarną moc Posępnego Czerepu i swoje przeznaczenie, którym jest obrona Eternii przed Szkieletorem.



„Sex Education” sezon 3. – 17 września



Krążą pogłoski o „szkole seksu". Nowa dyrekcja próbuje zapanować nad niesfornymi uczniami. Otis usiłuje ukryć swoją przelotną przygodę.



„Miłość w spektrum” sezon 2. – 21 września



Szukanie miłości to wyzwanie trudne dla każdego, ale dla autystycznych nastolatków nieprzewidywalny świat randek i romansów jest jeszcze większą zagadką.



„Drodzy biali” część 4. – 22 września



Sam i Lionel, znów razem w środku pandemii, wspominają swój ostatni wspólny rok w Winchester, który przybiera formę musicalu z lat 90.



„Pose” sezon 3. – 23 września



Radość, złamane serce i nadzieja rozciągają się daleko poza salę balową: Blanka balansuje między byciem matką, partnerką i pielęgniarką, a Pray Tell zmaga się z chorobą.



„The Lighthouse” – 27 września



Historia dwóch strażników latarni morskiej, którzy w obliczu samotności powoli tracą zdrowie psychiczne, a wkrótce zaczynają im zagrażać ich własne najgorsze koszmary.



„Kasztanowy ludzik” – 29 września



Adaptacja popularnej powieści. Na kopenhaskim placu zabaw zostaje znaleziona brutalnie zamordowana dziewczyna, a nad nią wisi ludzik zrobiony z kasztanów.



„Love 101” – 30 września



Drugi sezon osadzonego w Stambule serialu o popełniających błędy i przeżywających rozczarowania uczuciowe nastolatkach z lat 90.Czytaj też:

