Zbigniew Zamachowski zdradził kulisy współpracy z Russellem Crowe'em. Co powiedział mu hollywoodzki gwiazdor?

Niebawem ukaże się książka „Zbyszek przez przypadki”, która jest wywiadem rzeką ze Zbigniewem Zamachowskim. Aktor opowiedział z niej o współpracy z największymi polskimi artystami kina, jak Krzysztof Kieślowski, Andrzej Wajda czy Kazimierz Kutz. Zamachowski zdradził też, jak wyglądała praca na planie u boku Russella Crowe'a i co hollywoodzki gwiazdor powiedział mu hollywoodzki gwiazdor.

Zamachowski zdradził swoje prywatne rozmowy z Russellem Crowe'em

Okazuje się, że historie o luksusach, jakie na planie zdjęciowym zapewniane są światowym sławom, są prawdziwe. Zbigniew Zamachowski grał w filmie „Dowód życia”, w którym w głównego bohatera wcielał się Russel Crowe. – Zamiast kampera dostał dwie przyczepy od tirów! W jednym mieściła się charakteryzatornia i część socjalna, w drugim miał prywatną siłownię z osobistym trenerem – opowiadał w książce Zamachowski.

Polski aktor był pod ogromnym wrażeniem roli Crowe'a w filmie „Tajemnice Los Angeles” i spytał go o pracę u boku pięknej Kim Basinger. – Nie podjął tematu, machnąć tylko ręką, skrzywił się i powiedział: „She is a cold fish” i to był koniec rozmowy – wspominał Zamachowski, który nie mógł uwierzyć, że ktoś nazywa Basinger zimną rybą. Pamiętny Wołodyjowski z „Ogniem i mieczem” postanowił zapytać również o to, gdzie ostatnio Crowe pracował. Ten przyznał, że kręcił „Gladiatora”. „Robił to Ridley Scott, ale to bullshit” – miał odpowiedzieć Crowe. Tymczasem to właśnie „Gladiator” przyniósł Amerykaninowi Oscara.

