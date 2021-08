Tych pytań nie wolno zadawać Britney Spears. Zostały ujawnione

Torbjörn Ek to szwedzki dziennikarz, który kilka lat temu poleciał do Anglii, gdzie przeprowadzał wywiad z Britney Spears. Niestety rozmowa okazała się klapą. Reporter zapytał artystkę czy kiedykolwiek czuła się nadmiernie chroniona przez osoby wokół niej i sztab wokalistki natychmiast przerwał wywiad.

O co nie można pytać Britney Spears?

Od ponad 13 lat Britney Spears pozostaje pod kuratelą, co oznacza, że nie może sama decydować o swojej karierze, majątku, a nawet życiu prywatnym. Piosenkarka walczy w sądzie o odzyskanie wolności, ale okazuje się, że nie tylko ona była ograniczana. Dziennikarze, którzy spotykali się z gwiazdą na wywiad, otrzymywali listę zabronionych tematów. O co nie wolno pytać Britney?

Jak ujawnił Torbjörn Ek, Spears nie mógł on spytać o wydarzenia z 2007 roku, kiedy to piosenkarka wywołała skandal, goląc sobie głowę i o filmik „Leave Britney alone” Chrisa Crockera, który apeluje do mediów o pozostawienie artystki w spokoju. Nie wolno mu także było poruszać tematu zainteresowania tabloidów życiem gwiazdy oraz o pytać o jej przyszłość.

