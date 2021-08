„Królowe życia”. Gabriel Seweryn jest nękany w sieci. Co zarzucają mu internauci?

Rozstanie Garbiela Seweryna i Rafała Grabiasa, którzy występowali razem w „Królowych życia”, odbiło się szerokim echem w mediach. Jakiś czas temu Seweryn związał się z innym mężczyzną, jednak fani programu nie mogą się z tym pogodzić i uprzykrzają mu życie.

Gabriel Seweryn ofiarą internetowego hejtu

– Niestety internetowi nienawistnicy nie przyjmują do wiadomości mojego rozstania z Rafałem i faktu, że teraz jestem szczęśliwy z Kamilem. Codziennie atakują nas niewyobrażalną wręcz agresją w komentarzach oraz w wiadomościach prywatnych na Instagramie. Przyznam szczerze, że zacząłem się ich bać i dlatego oddałem sprawę w ręce mojego prawnika – powiedział projektant futer w rozmowie z portalem Pomponik.

Okazuje się, że internauci, którzy piszą do Seweryna, żądają by ten, porzucił obecnego partnera i wrócił do Rafała Grabiasa. – To przecież absurd! Skala tej mowy nienawiści osiągnęła skandaliczny i niedopuszczalny poziom. Jak można dyktować obcemu człowiekowi, z kim ma być a z kim nie? – oburza się Gabriel Seweryn. Internauci zarzucają mu również, że pomiędzy nim a jego obecnym partnerem jest duża różnica wieku. Projektant zastanawia się, dlaczego nikomu nie przeszkadza, gdy mężczyzna wiąże się z młodszą kobietą, ale gdy rzecz dotyczy par homoseksualnych, sprawa wygląda już inaczej.

