„Co robimy w ukryciu” wraca z 3. sezonem. Zobaczcie zapowiedź

Serial „Co robimy w ukryciu” oparty został na filmie fabularnym o tym samym tytule, którego twórcami są Jemaine Clement i Taika Waititi. Jest to, stylizowane na dokumentalne, spojrzenie na codziennie (a raczej nocne) „życie" kilkorga mieszkających razem wampirów. Są wśród nich Nandor (Kayvan Novak), Nadja (Natasia Demetriou), Laszlo (Matt Berry) oraz Colin Robinson (Mark Proksch), którzy z pomocą ich wiernego sługi Guillermo (Harvey Guillén), funkcjonują razem na Staten Island.

O czym będzie 3. sezon serialu?

Po szokującym finale drugiego sezonu i odkryciu, że Guillermo jest zabójcą wampirów, współlokatorzy wpadają w panikę i zastanawiają się co z tym zrobić. Zwłaszcza, że w nowym sezonie wampiry zdobywają większą władzę, a ich drogi krzyżują się z wampirem, od którego wszyscy pochodzą. Wpadają też na kusicielkę Siren, gargulce i wilkołaki, kasyna Atlantic City, kluby wellness i siłownie, byłe dziewczyny oraz osobliwe stworzenia obdarzone niezwykłymi mocami. Co więcej, Colin Robinson kończy 100 lat, a Nandor staje w obliczu kryzysu egzystencjalnego i próbuje nadać swojemu życiu więcej sensu. Czy odnajdzie miłość, czy może zostanie jednak nieśmiertelnym kawalerem z 37 byłymi żonami?

„Co robimy w ukryciu” – kiedy premiera?

Premiera trzeciego sezonu serialu „Co robimy w ukryciu” („What We Do in the Shadows”) odbędzie 3 września w HBO GO. Tego dnia do serwisu dodane zostaną pierwsze dwa odcinki nowego sezonu. Premiery kolejnych co tydzień, w piątki. Sezon liczy 10 odcinków.

