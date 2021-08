„Ty” wraca z 3. sezonem na Netlfix. Jest zapowiedź i data premiery

2. sezon serialu „Ty”, zaledwie kilka dni po premierze w 2019 roku, zajął 5. miejsce na liście dziesięciu najpopularniejszych produkcji na platformie.

„Ty” – opis 3. sezonu

W 3. sezonie Joe (Penn Badgley) i Love (Victoria Pedretti) są już po ślubie i wspólnie wychowują dziecko. Przenieśli się do przyjemnej enklawy Madre Linda w północnej Kalifornii, gdzie otoczeni są ludźmi z uprzywilejowanych grup społecznych – mamami-blogerkami, przedsiębiorcami technologicznymi oraz instagramowymi biohakerami. Joe jest oddany swojej nowej roli – ojca i męża – jednak boi się impulsywności Love. A później w grę wchodzi jego serce. Czy kobieta, której tak usilnie szukał przez ten cały czas, mieszka tuż obok niego? Ucieczka z więzienia w piwnicy to jedno. Ale zachowywanie pozorów idealnego małżeństwa z kobietą, która zna twoje sztuczki? Cóż, to może okazać się znacznie bardziej skomplikowane.

„Ty”. Kiedy premiera 3. sezonu serialu?

3. sezon serialu „Ty” zadebiutuje na platformie Netflix już 15 października 2021 roku.

