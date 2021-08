Serial „Biuro” pojawi się na Netflix. „Przygotujcie się na coś wielkiego”

O czym jest „Biuro”?

„Biuro” to mockumentalny serial komediowy, remake brytyjskiej produkcji o tym samym tytule. Fabuła opowiada o perypetiach pracowników biura regionalnego papierniczej firmy Dunder Mifflin w Scranton w Pensylwanii. Kierownikiem jest Michael Scott, w którego wciela się Steve Carell. Inni bohaterowie to między innymi cicha ale czarująca recepcjonistka Pam Beesly, szukający poklasku u szefa Dwight Schrute, utalentowany żartowniś Jim Halpert i obojętny na wszystko stażysta Ryan Howard. Produkcja była realizowana od 2005 do 2013 roku, a w świadomości widzów pozostała również dzięki serii memów.

Twórcy i obsada

Serial został stworzony przez Grega Danielsa i jest ramakiem popularnej brytyjskiej produkcji o tym samym tytule, emitowanej na antenie BBC. W amerykańskim „Biurze”, oprócz Steve'a Carella, zagrali między innymi: Rainn Wilson, John Krasinski, Jenna Fischer, B.J. Novak, Ed Helms czy Phyllis Smith.

Kiedy „Biuro” pojawi się na platformie Netflix?

Wszystkie dziewięć sezonów serialu „Biuro” będzie dostępne na platformie Netflix od 23 października 2021 roku.

