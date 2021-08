„Taniec z Gwiazdami”. Za nami pierwszy odcinek show. Kto pożegnał się z programem?

To już jest zupełnie inny program. W jury, poza Iwoną Pavlović, Andrzejem Grabowskim i Michałem Malitowski zasiadł Andrzej Piaseczny. Z kolei do Krzysztofa Ibisza i Pauliny Sykut-Jeżyny dołączyła Izabela Janachowska. W dodatku „Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami” zmienił datę emisji i zamiast w piątkowe wieczory, show nadawane jest w poniedziałki. W tej edycji już w pierwszym programie odpadła jedna z par.

Andrzej Piaseczny wbił szpilę TVP

Nowy juror osobiście przedstawił się publiczności i szczerze wyznał, że on tańczy jedynie „wewnętrznie”. Pozwolił sobie także na złośliwość względem Telewizji Polskiej, która w studio obok prowadzi nagrania do „The Voice of Poland”, gdzie jeszcze niedawno muzyk był trenerem. – Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale tam obok jest studio, gdzie nagrywają inne show i ja zabłądziłem, ale okazało się, że tam postawili bariery – powiedział Andrzej Piaseczny, za co został nagrodzony gromkimi brawami.

Urubko odpadł z „Tańca z Gwiazdami”

Zwykle pierwsze eliminacje następowały dopiero w drugim odcinku, jednak w tej edycji już dziś z programem musiała pożegnać się jedna z par. Los nie sprzyjał himalaiście Denisowi Urubko i Janji Lesar. Ich walc wiedeński nie zachwycił ani jury, ani widzów. Iwona Pavlović oceniła taniec jedynie na trzy punkty, Grabowski pochwalił Urubko za talent aktorski, a Malitowski zarzucił mu brak pewności siebie. Ostatecznie para otrzymała jedynie 25 punktów.

