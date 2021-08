Nie tylko Joanna Moro. Spektakularne wpadki gwiazd podczas występów na żywo

Ostatni występ Joanny Moro podczas „Wakacyjnej Trasy Dwójki” w Sopocie nie należał do udanych. Aktorka zaliczyła już drugą wpadkę, ponieważ kilka lat temu, głośnym echem odbiło się również wykonanie przez nią piosenki „Człowieczy los” w Opolu. Jednak wiele gwiazd zaliczyło wpadki podczas koncertów na żywo, o których wolałyby zapomnieć. Oto najsłynniejsze z nich!

Edyta Górniak



Jednym z najsłynniejszych występów Edyty Górniak było wykonanie polskiego hymnu w na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej w Korei. Nastąpił przerost formy nad treścią i trudno było wręcz rozpoznać utwór. Prasa nie zostawiła na piosenkarce suchej nitki.



Katy Perry



Katy Perry podczas swojego koncertu miała grać na flecie. Niestety okazało się, że nie gra ona sama, bo piosenkarka odłożyła już flet, a widownia wciąż słyszała jego dźwięki, co skończyło się gromkim śmiechem publiczności.



Joanna Moro



Tłumaczenie TVP, że nastąpiła pomyłka i widzowie zamiast śpiewu Joanny Moro, usłyszeli śpiew jednej z tancerek, na nic się zdały. Utwór „Saint Tropez” w wykonaniu aktorki przejdzie do historii.



Enrique Iglesias



Utwór „Rhythm Divine” jest jednym z największych przebojów Enrique Iglesiasa, jednak podczas występu na żywo, wokalistka mu nie podołał.



Fergie



Fergie miała wykonać amerykański hymn na mistrzostwach koszykówki. Piosenkarka postanowiła nieco zmienić utwór i dodać do niego trochę „artyzmu”, co spotkało się z wieloma komentarzami, a nawet oburzeniem jej rodaków.



Mandaryna



„Ev'ry Night” i występ w Sopocie to prawdziwa zmora Mandaryny, która dzisiaj już się z tego śmieje, ale przyznaje, że wpadka kosztowała ją wiele nerwów, łez, a nawet utratę niektórych znajomości.



Joanna Moro



Anna German była wybitną piosenkarką, a jej utwory nie należały do łatwych. Wcielająca się w postać artystki Moro, miała wykonać w Opolu słynny utwór wokalistki „Człowieczy los”. Niestety nie sprostała temu wyzwaniu.Czytaj też:

„Love Island. Wyspa Miłości”. Poznajcie pierwsze pary 4. edycji show